Eric del Castillo rechaza homenaje que planeó su familia

Eric del Castillo cumplirá 90 años de vida y 70 de carrera, pero la estrella del cine y la televisión tiene una condición para recibir un homenaje: este debe venir de su gremio, no de su familia, según revela su hija Verónica del Castillo.

“Le quise hacer un homenaje en vida, cuando andaba con René de la Parra, le dije: ‘tú organízalo’, pero mi papá se enteró y dijo: ‘no me hagan nada, porque los homenajes me los tienen que dar los demás, no la familia’, entonces le dije que estaba bien”, cuenta Verónica.

La hija mayor del primer actor explica que para este evento no buscaban algo ostentoso, porque Eric del Castillo es un hombre sencillo y de campo, por eso querían hacerlo en un lienzo charro.

“Sé que se merece (el Palacio de) Bellas Artes y más, pero mi papá siempre ha estado muy cercano a la gente, entonces quiero que él esté cómodo, no le gusta el esmoquin y cosas así, es súper humilde y dice que no se merece nada así”.

Incluso comenta que algunas personas se han acercado con la idea de hacer un documental, pero el problema ha sido conseguir su filmografía, entonces es otro proyecto que ha tenido que quedarse en pausa por un rato.

Hace días, Eric del Castillo recibió un reconocimiento por su trayectoria en los Premios Bravo. En la entrega, se mostró nostálgico por los compañeros que ya se fueron y lo han dejado en el camino.

“Me estoy quedando solo, me tocó hablar todavía con Andrés García, me toco darle un abrazo a Ignacio López Tarso, y voy volteando y me voy quedando sólo yo. Sé que están bien, porque fueron muy buenos hombres”, expresó el actor.

El protagonista de películas como Perro callejero (1980) y María Isabel (1968) señaló que ahora él es uno de los actores con mayor edad, ya que acaba de cumplir hace una semana 89 años.

“Nos estamos quedando solos de verdad, ya no hay un Pedro Infante, una Marga López, una María Félix; quedamos muy pocos, aunque yo nunca me consideré un actor, porque estoy en esta profesión por vocación, no vine ni por dinero o fama”, expresó Del Castillo.

El actor compartió que celebró su cumpleaños en San Miguel de Allende, acompañado de su esposa Kate Trillo, su hija Verónica y su nieto, aunque faltó Kate, pero sabe que ella ya tiene su vida hecha en EU y es complicado que venga a México. El próximo año llegará a las siete décadas de trayectoria artística.