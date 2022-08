Entrega de Disco de Platino a Rubí y otros de sus momentos icónicos en “La Academia”

Una de las alumnas más controversiales de la más reciente edición de “La Academia” ha sido Rubí Ibarra, quien ha protagonizado diferentes momentos, llamado la atención del público.

La joven potosina ha recibido regaños de los jueces por su fallas en el canto, pero también ha obtenido halagos y palabras motivantes de los mismos; a lo largo de los 15 conciertos, sus fans han estado acompañándola y demostrándole su incondicional apoyo.

A continuación, te presentamos cinco momentos icónicos de Rubí en “La Academia”: Cuando amenazó con renunciar al reality show, el nacimiento de su club de fans, cuando recibió un “Disco de Platino”, cuando contrajo Covid-19 y en el momento que Horacio Villalobos le dijo que los mexicanos apoyan a los perdedores.

Amenaza con renunciar al reality show

Fue en el concierto décimotercero cuando el director, Alexander Acha, anunció que uno de los competidores del reality quería renunciar al programa, sin decir quién había sido; 40 minutos después se confirmó que había sido Rubí quien ya no quería seguir en el proyecto, luego de que hablara por teléfono con su familia, quien ha significado un gran apoyo para la académica.

“Por una parte quiero seguir, pero por otra me quiero ir, entonces no sé qué debería hacer porque los dos pensamientos que tengo sí son fuertes”, le dijo a su padre Crescencio Ibarra.

Él respondió que se siente orgulloso de ella y si algún día ya no quiere seguir en el programa, seres queridos siempre estarán a su lado, respaldando su decisión.

“Es momento que tomes el toro por los cuernos tienes que ser muy transparente con tus fans con tu gente que te quiere más que a nada. Si tú no te comprometes a dar más es momento que cuelgues los guantes, yo soy tu quinto crítico”, le comentó.

Enseguida, Rubí confesó que el motivo por el que quiso renunciar fue debido a un ataque de ansiedad, pues se había dado cuenta que "La Academia" era un proyecto muy fuerte, por lo que llegó a pensar que no podía dar más.

Sin embargo, sí interpretó una canción durante el recital; “La noche”, pero al finalizar el programa, la intérprete aseguró que lo había pensado mejor y sí seguiría en la contienda por el primer lugar.



Foto: Armando Pereda

El nacimiento de los "Rubiliebers" y botarga de Rubí

Millones de personas apoyan a Rubí no sólo entre el público en general, sino también famosos quienes crearon un fandom llamado los Rubiliebers, quienes cada semana hacen tendencia a la académica en redes sociales, durante los conciertos llevan echan porras a la potosina, llevan imágenes e incluso una botarga en alusión a un rubí escarlata, que se presentó en el más reciente concierto del reality.

Entre los fans de la joven está Ricardo Cásares, Blanca Martínez “La Chicuela” y hasta Lola Cortés quien declaró ser una Rubiliebers.

“Yo soy una Rubiliber, amo su tenacidad, amo su disciplina, amo su perseverancia, amo porque es una persona que estoy segura que no se encuentra dentro de su grupo de amistades y que cada que sube al escenario, sabe que ahí pertenece por eso es que no se da por vencida porque es igual de rara que yo”, señaló Cortés.

“La Chicuela” la animó a que no se sintiera insegura y le dijo que desearía que las y los demás académicos tuvieran la entereza y energía con la que ella cuenta.



“No te claves en los mensajes negativos, de todas las críticas toma lo que te a hacer aprender, ya no seas insegura mi amor a estas alturas ya no se vale, el pueblo te quiere, así que déjate de numeritos y a echarle ganas. ¡Tú puedes!”

Recibió Disco de Platino por su alta popularidad

El llamado presidente del club de fans Rubiliebers, Ricardo Casares, le regaló a Rubí un ramo de flores y un Disco de Platino simbólico, debido a la gran popularidad que ha tenido la joven, además por la inspiración que ha generado entre el público.

“¿Tú has escuchado hablar, igual que en aquí en el mundo de la música, del Disco de Oro o de Plata? Vamos a entregar un disco de rubí, para que te lo lleves y te quedes adentro porque el público está enamorado de ti”, afirmó el periodista.

El conductor platicó por qué Rubí tiene tantos seguidores entre la audiencia, le dijo que en el concierto cero efectivamente no merecía estar aquí, pero el público le hizo un regalo, dándole la oportunidad de ser parte de “La Academia” en sus 20 años.

“¿Sabes qué hiciste con ese regalo? Fuiste a las aulas y estudiaste, te esforzaste y veniste a este escenario, tomaste las críticas fuertes y le pusiste pecho a las balas, lo más sencillo era aceptar ese regalo y lo que durara, renunciar en ese momento”.

El amor propio, el orgullo combinado con la humildad y el trabajo, informó, son valores que pertenecen a “La Academia” y por eso dio a conocer que hay millones de Rubiliebers afuera.

“Por eso votamos por ti en cada concierto y este disco es para que recuerdes que nos estás dando el ejemplo a todos los que nos han dicho que no, que no somos lo suficientemente buenos, pero que no estamos dispuestos a renunciar, hay mucha gente que está afuera contigo”.

Se contagia de Covid-19

La semana pasada se informó que Rubí fue la única participante de “La Academia” que se contagió de Covid-19, tras hacerse una prueba en un laboratorio, por lo que de inmediato fue trasladada a un hotel en la Ciudad de México, para que se recuperara de esta enfermedad y se mantuviera aislada.

Día con día la cantante grababa en video acerca de su experiencia en este aislamiento, realizaba una bitácora de la evolución de su enfermedad.

Constantemente, se tomaba la temperatura, la oxigenación y se tomaba el medicamento recetado.

“Estoy siguiendo todas las indicaciones, tomo todos estos medicamentos como pueden ver es casi como una farmacia, es horrible estar todo el día empastillada, pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante”.

Fue hasta el domingo pasado cuando Rubí se volvió a hacer la prueba de coronavirus y salió negativa, sin embargo, no pudo cantar porque no tuvo tiempo de ensayar y todavía se sentía mal. Luego de seis días de resguardo, los síntomas que todavía presentaba eran mucho dolor de garganta, falta de aire y flemas.

“La verdad la semana estar aislada sí fue muy duro porque no tenía comunicación con nadie, tuve que hacer las cosas yo sola y realmente fue muy duro, pero bueno”.

Los mexicanos apoyan a los perdedores: Horacio Villalobos

En el undécimo concierto Horacio Villalobos afirmó que si la gente apoyaba a Rubí era porque los mexicanos apoyan a los perdedores.

Minutos después de que ella cantó el tema “Te aprovechas”, el crítico le dijo que ella representaba el término “underdog”, palabra que se utiliza para referirse a un competidor que tiene pocas posibilidades de ganar.

“En México se da que nos gustan los perdedores y entonces la gente se identifica contigo, yo quisiera que seas una ganadora. Hay ídolos que son ganadores, pero también hay ídolos que nos gustan como el Chapulín Colorado, como Cantinflas que aparentemente son perdedores en la ficción de las historias, eso es lo que pienso”, opinó en su momento.

“Eres graciosa, dicharachera, imitas y todo; cuando entras al escenario, exceptuando hoy, me pones carita de nada, no expresas nada. Hoy expresaste muchísimo más, evidentemente no naciste con el don”.

Tras estos comentarios Rubí se desanimó mucho, tanto así que se quejó con sus compañeros dentro de la casa y dijo que lo que dijo Villalobos no venía al caso, ya que era algo muy hiriente y que no tenía nada que ver con su forma de cantar.

“¿En qué me ayuda que me digan que soy una perdedora? ¿En qué me va a ayudar? ¿Qué de constructivo le encuentras tú a eso? es algo muy personal que tiene conmigo, a veces siento que Horacio no mide sus palabras y más conmigo que es a la que más han atacado y lo han hecho horrible, entiéndanme, ya no puedo”.



