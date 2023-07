Entre Las Divinas y el teatro: Violeta toma desafío triple

El primer fin de semana de agosto será todo un desafío para Violeta Isfel porque en dos días pisará tres escenarios de diferente magnitud con diferente proyecto: el Teatro Rafael Solana con la obra Caperucita Roja, súper cuento musical; el Centro Cultural Teatro II con Lagunilla mi barrio, y la Arena Ciudad de México como parte de los 2000’s Pop Tour.

“No dimensiono esto, estoy muy agradecida con Ari Borovoy por su invitación, porque si bien cuando estaba la novela de Atrévete a soñar llenamos el Auditorio Nacional 13 veces, yo no pude disfrutarlo porque estaba siendo mamá y me comía la culpa por dejar a mi hijo, entonces poder decir hoy que voy a actuar ante 22 mil personas, a mi cabeza no le da una perspectiva, pero por primera vez voy a disfrutarlo desde otro lugar”, expresó Isfel.

El 5 de agosto los fans de la telenovela juvenil vivirán un momento de nostalgia, cuando Las Divinas, comandadas por Violeta Isfel, suban al escenario de los 2000’s Pop Tour, y canten los temas que las hicieron populares entre el público infantil.

“Estamos manejando el concepto 2000’s x siempre, somos todos los que en algún momento estuvimos en una telenovela infantil, cantando los temas de Amigos x siempre, Cómplices al rescate, Carita de ángel y Atrévete a soñar. De Las Divinas somos tres: Daniel Ibáñez, Nashla Aguilar y yo”.

Ese sábado será maratónico para ella, porque en la mañana irá a la prueba de sonido en la Arena, después dará función de Lagunilla mi barrio, y al terminar correrá de nueva cuenta al recinto de Azcapotzalco para el concierto, por lo que irá cambiándose y arreglándose en su auto para estar a tiempo. Al otro día, temprano, estará en el teatro en Coyoacán para Caperucita Roja.

“Bobo Producciones (Ari Boroboy) me llamó y me dijo: ‘estamos haciendo esto ¿te sumas?’ Checamos tiempos, le dije que salía de Lagunilla a tal hora, que si me daba tiempo; entonces ya me están haciendo mi vestuario, la peluca, porque sin ella no lograré estar lista”, detalló.

Ya sea ante 22 mil personas o 300, Violeta aseguró que defiende cada trabajo con toda honorabilidad y profesionalismo, porque cada proyecto y público merece todo su respeto y esfuerzo; por eso se siente muy emocionada de debutar hoy en el musical Caperucita Roja, súper cuento musical, al lado de sus colegas Adrián Pola, Christian Veac, Manu Bermudez, Mike Copca y Luis Oropeza.

Violeta explicó que esta versión del cuento clásico no sólo está pensada para el público infantil, también los adultos, con algunos chistes que pasarán desapercibidos para los niños.

Para la actriz, esta obra es aún más demandante, porque no sólo es bailar y cantar, también es manejar un puppet: “Está siendo como otra asignatura en mi educación como actriz”, enfatizó.