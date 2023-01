¡Entre lágrimas! Así se despidió Don Ramón de Kiko

Carlos Villagrán se ha llevado muchas experiencias y anécdotas derivadas de interpretar a uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana, pero hay un momento que lo marcó para siempre y fue gracias a Ramón Valdés.

“Recuerdo que lo fui a ver al hospital Santa Elena, cuando él ya estaba muy mal, porque yo tenía que viajar a Bolivia, pero por su estado yo sabía que me iba a despedir de él definitivamente. Lo abracé me puse a llorar y me dijo: 'Ya, ya, no llores cachetón, allá te espero’. Le pregunté: '¿Con el Señor?'. Y me respondió: 'No te hagas tonto, allá abajo'. Me hizo reír pero al mismo tiempo fue muy difícil para mí", relata Villagrán.



El día que un X-Men se rindió ante Lionel Messi

Patrick Stewart, mejor conocido como el profesor Charles Xavier en los X-Men, conoció a Lionel Messi por culpa de su esposa. Resulta que su pareja se volvió fanática del futbol por ver al argentino y un día insistió tanto al actor que éste buscó la manera de cumplirle su sueño. Patrick cuenta que, desde entonces, él también sigue el sudamericano.



Héctor Mendoza inspira a otros con su dieta

Son varios los artistas que han decidido bajar de peso por salud, más que por una cosa meramente estética, entre ellos están el actor Rubén Cerda y las cantantes Sheyla y Erika Alcocer, pero recientemente se les unió Hernán Mendoza, quien luce ya una figura esbelta y mucho más joven.

El actor dice que tomó la decisión, en especial, para llevar una vida más sana a recomendación de su médico, quien le dijo que o bajaba de peso o se enfrentaría a una muerte prematura segura, así que se disciplinó, cambió su dieta y comenzó a hacer ejercicio, logrando perder 50 kilos. ¡Asegura que se siente fantástico!

