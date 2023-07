Entre huelga y “Succession”, llega el Emmy

Las emociones que la familia Roy ha generado en millones de personas en la serie Succession, con sus intrigas y giros de trama, no serían posibles sin Jesse Armstrong, el creador, y al menos 10 guionistas que han trabajado desde 2018 en la escritura de esta apasionante historia.

El trabajo ha rendido frutos, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión nominó ayer a esta producción de HBO en 27 categorías para la próxima entrega de los Emmy, que se realizará el 18 de septiembre.

Lo irónico, como si se tratara de un guión, recae en que, a la par de este anuncio, se vive un momento crucial para la huelga de escritores en Estados Unidos, que se lleva a cabo desde hace dos meses.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) exige a los grandes estudios una reforma que propicie condiciones laborales más justas, entre ellas el pago de salarios correcto conforme a las ganancias por la retransmisión de las series o películas en las que participaron.

Consciente de esta problemática, el presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, Frank Scherma, dedicó una palabras en las que mostró su apoyo al gremio: “Esperamos que las negociaciones puedan llegar a una resolución equitativa y rápida”, dijo en una transmisión global.

“Estamos comprometidos a apoyar una industria televisiva que se mantiene fuerte y equitativa y donde podemos continuar honrando a todos los increíbles trabajos”, añadió.

A la protesta de los escritores, en junio pasado, se sumaron los actores por medio del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), lo que para muchos supondrá un boicot a la ceremonia de este año.

Del Toro se postula

En medio de esa incertidumbre, las buenas noticias llegaron para creadores hispanos, como Guillermo del Toro, quien fue nominado por primera vez a los premios por su trabajo en la serie de antología El gabinete de curiosidades, de Netflix.

El mexicano está nominado en la categoría de diseño de producción para un programa de fantasía con la historia que creó junto a otros escritores como Emily Carroll, Michael Shea y HP Lovecraft. Adempas, la actriz de ascendencia mexicana Jenna Ortega destacaen la categoría de Mejor actriz de comedia por su protagónico en Merlina, que también está en la lista de mejor serie de comedia. Andor, de Diego Luna, también alcanzó nominación en mejor serie de drama.

The last of us, la adaptación del videojuego realizada por HBO, sigue en la competencia con 24 nominaciones, incluyendo una para el chileno-estadounidense Pedro Pascal en la categoría de mejor actor.

La sátira The white lotus, que explora las diatribas de los ricos en lugares paradisíacos, se destacó con 23 nominaciones, incluyendo mejor serie dramática y mejor actriz de reparto en una serie dramática para Jennifer Coolidge, quien participó también en la primera temporada.

Ted Lasso, la comedia de Apple TV+ que sigue a un entrenador de fútbol americano que prueba suerte al frente de un equipo en Inglaterra, volvió a destacar en las nominaciones de los Emmy con 21 chances de hacerse con una estatuilla.

La gala de entrega de los 75 Premios Emmy está prevista para el 18 de septiembre, mientras que los galardones técnicos (los Creative Arts Emmy Awards) se entregarán en dos ceremonias el 3 y 4 de septiembre. Todo esto, a menos que los guionistas en Estados Unidos decidan reescribir la historia.