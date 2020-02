El conductor y actor mexicano Sergio Zurita fue sincero y aseguró que tenía sus dudas sobre la puesta en escena Mañana, que inició el jueves temporada en el Helénico.

“No sabía con qué me iba a encontrar, podría ser terrible o magnífico pero no punto medio, afortunadamente es magnífico. Es una gran obra, me conmovió mucho”, expresó Zurita, quien fue padrino junto a Chapu Garza y Arcelia Ramírez del estreno.

Entrañable y divertida es las historia que Reynolds Robledo creó con la obra Mañana. Es la historia de Bran (Pablo Perroni) y Joel (Héctor Berzunza), una pareja que está en el proceso de adopción de una niña llamada Mila (Julieta Luna) mientras están en plena mudanza a un nuevo planeta llamado Tierra 2, pero la visita de Tina (Verónica Langer), Gibrán (Juan Carlos Barreto) y Olivia (Ana González Bello), padres y media hermana de Brian, cambiará todo.

“En algún momento hemos tenido las ganas de empezar otra vez, que hubiera el chance de una vida nueva, un lugar nuevo, aunque estemos contentos con nuestra vida, creo que Tierra 2 es un símbolo de esto pero de forma radical, porque mudarse ahí es cortar todos los vínculos”, dijo Verónica Langer.

La chispa de Julieta y la maestría de Juan Carlos Barreto dando vida a un hombre con Alzheimer hicieron la combinación perfecta para conquistar la simpatía de los espectadores cada que tenían una escena juntos, equilibrando el drama que esta historia encierra.

Con el público regalando un prolongado aplauso al elenco de esta puesta en escena, el productor Eloy Hernández invitó a pasar a los padrinos del estreno.

“Es un honor ser la madrina de esta obra. Les deseo una temporada hermosísima”, expresó Arcelia.

Chapu Garza destacó que en esta obra se muestran personajes muy reales.

Mañana se presenta en el Teatro Helénico hasta el 1 de marzo.