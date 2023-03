Enrique Arce juega otro papel

A Enrique Arce o lo odias o lo compadeces. El actor que dio vida a Arturo Román en La casa de papel consiguió con su interpretación pasar de ser un rehén de los famosos estafadores a un protagonista de la resistencia.

Este papel lo consolidó como uno de los actores españoles más populares del streaming, pero también le dio la oportunidad de entrar a Hollywood.

Hoy, junto a Jennifer Aniston y Adam Sandler, protagoniza Misterio a la vista, una historia de acción, misterio y humor, algo que quiere que caracterice a sus personajes, incluso cuando estos estén inmersos en escenas de acción.

“Vi la película porque me doblé a mí mismo al español, algo que nunca hago, y al verla pensé, ‘¿cómo has acabado aquí?’ Fue ahí que me sorprendí al reflexionar sobre cómo un tipo de Valencia, España, acaba en una producción así, con dos estrellas de la talla de Adam y Jennifer. ‘¿A quién has engañado?’, me pregunté”, recuerda Arce en entrevista con EL UNIVERSAL.

La cinta, que se estrena hoy en Netflix, cuenta la historia de una pareja de detectives privados: Nick (Adam Sandler) y Audrey (Jennifer Aniston), quienes se enfrentan a su peor racha laboral cuando la llamada de su antiguo amigo millonario: Vikram (Adele Akhtar) parece salvarlos de la depresión.

El maharajah (gran rey en India) se casa con una francesa, pero lo que parecía ser un fin de semana de ensueño se convierte en una pesadilla cuando Vikram es secuestrando.

“La gente me odia y yo odio ser el personaje más odiado”, señala el actor.

“Me alegra cuando la gente al menos ve que dentro de lo que hago hay comedia y es lo que he hecho en La casa de papel y en esta película”, completa.

Cualquiera es sospechoso: desde la novia, su amigo jugador de futbol, Francisco López (Arce) y hasta su exnovia, la condesa Countess, interpretada por la modelo JodieTurner-Smith.

“Tal vez el mensaje en esta nueva aventura es que no confíes en las personas ricas”, dice Smith entre risas. “Habla de que el dinero hace que la gente haga cosas locas y todo se puede convertir en un lío de asesinato y misterio, pero para nosotros grabarlo fue muy divertido” , señala la modelo británica.