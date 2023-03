En situación de calle: el difícil momento que vive un actor del elenco de Pasión de Gavilanes

Pasión de Gavilanes ha sido una de las telenovelas dirigidas al público hispano hablante más exitosas y muchos actores del elenco son de nacionalidad colombiana. Así fue el caso de Andrés Felipe Martínez, quien encarnó al malvado mayordomo de la hacienda de las hermanas Elizondo.

Martínez interpretó a Malcom Ríos en dicha ficción y actualmente tiene 60 años. Luego de la pandemia de Covid-19, el histriónico se vio en la necesidad de emigrar a Estados Unidos para obtener mejor calidad de vida y poder ganar dinero para mantener a sus hijos.

Fue así como en 2021 decidió viajar a dicho país, pero sin expectativas de continuar con la actuación. Según una entrevista con La Red, el actor mencionó que tuvo que trabajar en Miami, haciendo limpieza en casas y también ha pasado por el rubro de mensajería.

Actualmente sigue trabajando en una empresa de envíos de paquetes y también ha mencionado a través de su cuenta de Instagram que se está presentando en castings de actuación para volver a su pasión, luego de los éxitos de los que fue parte: "Las aguas mansas", "Pedro el escamoso", "Pasión de gavilanes", "La saga, negocio de familia", "La mujer en el espejo", "Victorinos" y "Narcos".

“Aquí se sufre mucho. Las condiciones son muy difíciles. Casi no como. Vivo en una casa compartida con otras personas, pero me da para enviarles plata a mis hijos y ahorrar”, fue parte del testimonio del actor ante la prensa. Además, Martínez mencionó que está asesorado con una abogada, quien le ayudó a conseguir seguridad social, legalidad y un permiso de trabajo.

“Me tocó dormir en el suelo a veces, porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa porque me costaba tiempo y dólares. Cuando hablo con mis hijos siento la más grande soledad. Esa sensación me rompe el corazón. Me deja sin fuerzas y me impulsa a correr a abrazarlos. Pero sé que si lo hago, mis hijos no tendrán un futuro y dos meses después estaremos muriéndonos de hambre”, ha sido parte de su triste relato.