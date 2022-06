En nueva entrevista, Amber Heard reconoce las fortalezas de Depp: “Es un gran actor”

Tras perder la demanda que su exmarido, Johnny Depp, interpuso por difamación, Amber Heard ofreció una entrevista para hablar acerca de la batalla mediática que se desató en redes sociales, durante los dos meses de audiencias. La actriz aseguró que no le importa lo que piensen de ella, ni los juicios que puedan generarse de lo que vivió en su matrimonio.

Pese a que Heard había asegurado que esperaría unos cuantos meses antes de hablar con los medios, la actriz de 36 años concedió una entrevista a la cadena televisiva “NBC”, la cual será transmitida en dos partes, los próximos martes y miércoles de esta semana, a través del programa “Today”.

En los adelantos, Amber expresa que, en realidad, no le sorprendió que el veredicto favoreciera a Depp, ya que el actor es muy famoso y querido. “No los culpo. En realidad los entiendo. Él es un personaje muy querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, reconoció la actriz de “Aquaman”.

Lee también: Alexander Acha y Ana Bárbara defienden a Rubí en el primer concierto de La Academia

Y estimó que la resolución, en favor del actor de 59 años, refleja la poderosa influencia mediática de Depp en Estados Unidos, pues en una demanda previa en que la acusó por difamación, en Gran Bretaña, fue Depp quien perdió el juicio.

Además, en las pequeñas capsulas anunciadas en el canal, Heard habla acerca de la ola de opiniones que sobrevino en redes sociales, que se dividieron en dos, pues hubo quienes apoyaron a la actriz y quienes la condenaron.

Para Amber, no es importante lo que las personas opinen en las redes sociales, pues aseguró que no conocen y tampoco deben saber todo lo que ocurrió en lo privado de su matrimonio. “No me importa lo que piensen de mí o tus opiniones sobre lo que pasó en la privacidad de mi hogar, en mi matrimonio, a puertas cerradas.

Aseguró que es por ello que no se toma personal los juicios que se han creado alrededor de su imagen, a pesar que hay muchas personas que consideran que merece ser tratada con odio y desprecio, postura que le parece injusta, pues reconoce que no hubo una representación equilibrada de los hechos y que fue puesta como la mala de la historia.

Durante los avances de la entrevista, se aprecia una Heard mucho más pacífica, pues el día en que el veredicto salió la luz, la actriz compartió un mensaje en redes sociales en que demostraba su inconformidad con respecto a la decisión del jurado del estado de Virginia, en el que expresaba que:

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada, porque una montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al desproporcionado poder, la influencia y la balanza a favor de mi exesposo. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer podía ser avergonzada y humillada públicamente por hablar. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”.

Lee también: Ángela Aguilar recibe "regaño" de su papá por el escote de su vestido

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

Melc