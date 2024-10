El arresto del rapero Sean "Diddy" Combs, quien enfrenta cargos por tráfico sexual, crimen organizado, y otros delitos graves, ha puesto bajo escrutinio sus conexiones dentro de la industria del entretenimiento, incluyendo su relación con Justin Bieber.

El magnate jugó un papel importante en los inicios del intérprete de "Baby", quien debutó a los 15 años. Este vínculo se estableció a través de Usher, el primero en apoyar el talento de Bieber. Posteriormente, el joven cantante se convirtió en aprendiz de "Diddy", que contribuyó a moldear su imagen de estrella en ascenso. Con el tiempo, ambos tomaron caminos separados.

En redes sociales no dejan de circular fotos de los dos famosos pasando tiempo y festejando juntos. Incluso, han resurgido mensajes sugerentes que acompañan esas imágenes, junto con videos que muestran a Justin supuestamente incómodo con la presencia del millonario. Sin embargo, la voz detrás de "Never Say Never" ha mantenido total silencio sobre el tema, centrándose en su romance con la modelo Hailey Bieber y su hijo, Jack Blues.

Quien sí parece estar al tanto de todo lo que se comenta en la red sobre su es poso es Hailey, ya que publicó una postal contundente que muchos seguidores interpretaron como una respuesta a las especulaciones que rodean a Bieber. En Instagram, colgó una fotografía del famoso levantando los dedos del medio en el aire. Justin vestía una camisa y pantalones cortos, mientras que la, también creadora de contenido, tituló la imagen sugiriendo que ese era su "estado de ánimo".

Captura vía redes sociales.

Combs, de 54 años, fue arrestado en Nueva York hace un mes, enfrentando cargos que incluyen abuso. Recordemos que en el centro de la investigación están las fiestas que organizaba, donde las presuntas víctimas, tanto mujeres como trabajadores sexuales masculinos, eran sometidos a comportamientos sexuales bajo el efecto de drogas, en ocasiones durante varios días. Además, se le acusa de usar amenazas y coerción para obligar a las mujeres a interactuar con estos trabajadores sexuales.

Justin Bieber se siente solo, aseguran

Justin Bieber, por su parte, siente que no puede hablar con nadie sobre "Diddy". Fuentes revelaron al periódico "The Daily Mail" que el artista está atravesando esta controversia solo, pues siente que no tiene con quién compartir lo que ha salido a la luz sobre el rapero. Además, estaría muy estresado, ya que está intentando ser un buen padre mientras lidia con el dolor que implica a Combs. Cabe destacar que la mayoría de los supuestos actos por los que se acusa al magnate habrían ocurrido durante el tiempo en que Justin se distanció de él. Otra fuente señala que está completamente desconcertado por las historias de abuso que están emergiendo y está tratando de procesarlas.

"Diddy" se ha declarado inocente de los cargos en su contra y se le ha negado la libertad bajo fianza. Sus abogados están preparando la defensa para el juicio.