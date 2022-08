En "Jurassic World", Chris Pratt ganó muchos más millones que Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard ha confesado que ha sido víctima de la brecha de género dentro del cine, ya que desde que firmó su contrato para formar parte de la exitosa trilogía “Jurassic World”, hace ocho años, supo que ganaría mucho menos que su coprotagonista, el actor Chris Pratt.

“TMZ” tuvo acceso a informes del 2018, que reflejaban que Chris Pratt había sido remunerado con 10 millones de dólares por dar vida a Owen Grady, un especialista en el estudio de la conducta de los velocirraptors, mientras que Dallas Howard que interpretó a Claire Dearing, obtuvo sólo 8 mdd, por filmar la segunda parte de la saga, “Jurassic World: Fallen Kingdom”.



Foto: IMDb

La actriz de 41 años reconoció, en una entrevista con “Insider”, que desde que comenzaron las negociaciones para formar parte del elenco, se encontró en gran desventaja frente a su compañero de reparto: "Desafortunadamente, tienes que inscribirte en tres películas y tus acuerdos están cerrados".

Sin embargo, en esa época, el actor de 43 años era más conocido que Bryce, pues en ese tiempo ya había protagonizado la cinta de superhéroes “Guardians of the Galaxy”, pero Dallas Howard no se ha disgustado con Pratt por las diferencias entra las ganancias de una y otro, en cambio, confesó sentirse agradecida con él, ¿Cuál es el motivo?

Bryce indicó que, si bien, ninguno de los dos pudo abogar para que los pagos por su actuación se igualaran a las ganancias del actor, Pratt intervino para que en los contratos que no tuvieran relación con la productora de cine, como que su imagen fuera utilizada por parques de diversiones u otros negocios por el estilo, Dallas Howard fuera remunerada con la misma suma que él.

De hecho, la actriz aseguró que ambos hicieron la promesa que Pratt estaría involucrado en la negociación de cada uno de esos contratos para asegurarse que Bryce recibiría el pago que se merecía. Por todo esto, la intérprete aseguró que adora a su compañero de reparto, pues ha ganado mucho más dinero de los negocios relativos a las cintas que por su trabajo en la trilogía.

