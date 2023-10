En espera de justicia y un transplante de cornea; así va el caso de Melche, productor de Ximena Sariñana

A poco más de seis meses del brutal ataque que Luis Miguel Melche sufrió durante la pasada Feria de Texcoco, Ximena Sariñana reveló que el caso sigue estancando y el músico continúa en busca de justicia y luchando por su salud.

Fue en marzo de este año cuando la propia cantante denunció, a través de sus redes sociales, que tras presentarse en dicho evento su equipo de trabajo había sido amedrentado por varios sujetos, quienes golpearon y dejaron gravemente herido a su productor.

Ahora, durante un encuentro que tuvo con la prensa, Ximena volvió a hablar al respecto y reveló que Melche aún continúa en proceso de recuperación y en espera de ser sometido a un trasplante de cornea: "Seguimos esperando justicia y sobre todo que pueda regresar a trabajar. Le falta todavía un trasplante de córnea, perdió un ojo, y bueno, fuera de eso, la recuperación es muy tardada”, dijo en declaraciones presentadas por el programa "Ventaneando".









Sariñana también explicó que hasta que su mánager no sea operado no podrán saber si tiene o no probabilidades de recuperar la visión, algo que consideró sumamente lamentable e injusto: “Estamos en espera todavía de eso, porque todavía no se sabe hasta no haber pasado por el trasplante se va a saber”, agregó.

Pese al difícil momento en el que se encuentra, la intérprete de "Cuento" reveló que Melche sigue con su vida y sus actividades laborales, eso sí ella continuará apoyándolo en todo lo que pueda. Incluso, reveló que entre sus planes esta organizar un concierto benéfico:

"Conmigo sigue trabajando, nada más no puede venir a los shows; en ese aspecto (sigue) generando su sueldo y tenemos muchos proyectos para ayudarle, pronto los convocaremos para platicarles”, finalizó.

¿Qué fue lo que le pasó a Luis Miguel Melche?

Aunque es muy conocido en el mundo de la música, el nombre de Luis Miguel Melche acaparó los reflectores cuando se reveló que había sido víctima de la delincuencia mientras se encontraba trabajando en la Feria de Texcoco, como parte del concierto que Ximena Sariñana ofreció en el lugar.

Según relató la propia artistas, una vez que bajó del escenario y escasos minutos de retirarse del evento, todo su staff fue encerrado por un grupo de hombres en un camerino, pero su productor (Melche) fue golpeado de manera brutal.

Aunque el músico fue trasladado al hospital para recibir atención médica, por desgracia perdió uno de sus ojos y ahora su familia y amigos cercanos esperan que las autoridades logren hacerle justicia y dar con los responsables: "Duele mucho que la violencia toque todo a nuestro alrededor, hasta algo tan puro y mágico como la música en vivo", escribió la cantante en ese entonces.





