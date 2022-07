En escena, mensaje de valentía para los inseguros

Invitar al público a la reflexión sobre cuánto han dejado de hacer por miedo o inseguridad es una de las metas de la obra Postales, que se presenta a partir de esta semana y hasta el 14 de septiembre en el foro Un Teatro.

“Tristemente mucha gente se frena por el miedo de qué podrá suceder, y no se atreve a enfrentar esos miedos para decir me voy a ir de viaje, voy a invitar a tal persona a que salga conmigo, o voy a perseguir la carrera de mis sueños, eso sucede mucho y por eso se me hace hermoso que aborde esto la obra, que hable de la valentía”, dijo la actriz Carolina Reyes, protagonista de este monólogo.

Carolina da vida a Isabel, una chica que de niña soñaba con vivir aventuras y visitar los lugares impresos en las postales que mandaba su papá en cada uno de sus viajes.

Después de mucho tiempo Isabel está decidida, y ha comprado un boleto, su maleta está hecha, sólo le falta un paso.

“Este texto de Martín López Brie ha sido uno de los retos más grandes que he tenido como actriz, porque nosotros trabajamos a partir del cuerpo y de nuestras emociones, te puedes sentir un poco desnudo, pero sale mucha creatividad a partir de los miedos y enfrentarlos”.

Para Carolina esta obra tiene mucha conexión con su propia historia, porque el papá de la protagonista es marinero y el de ella es piloto, entonces ambos pasan mucho tiempo lejos de su hogar y muchas veces sintió la necesidad de seguirlo.

“Es una historia de valentia, de aventuras y también de las fortalezas que uno no sabe que puede llevar dentro”

La actriz explicó que la primera temporada que esta obra tuvo fue en octubre del año pasado y cuando el teatro no regresaba al 100% a la actividad, por ello es emocionante para ellos tener una segunda oportunidad de presentarse.