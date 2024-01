Emmys sobreviven a drama y boicot

En julio de 2023, el presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, Frank Scherma, presentaba con aparente soltura y tranquilidad a los nominados a la 75 edición de los Premios Emmy, aunque en realidad estaba enfrentando el momento más incierto para la Academia que premia a lo mejor de la industria televisiva estadounidense.

Esa misma noche, los 160 mil miembros del Sindicato de Actores decidieron unirse a los escritores y guionistas en una huelga doble en búsqueda de mejores condiciones de trabajo con los grandes estudios y plataformas streaming. El hecho significó un boicot a la ceremonia de los premios Emmy, que tuvieron que esperar cuatro meses para finalmente llevarse a cabo hoy.

El drama de sus tres series más nominadas: Succession, The last of us y The white lotus, superó la ficción con el paro de una industria que no se detenía desde 1953, cuando una huelga del Sindicato de Escritores de la Pantalla (SWG) aseguró las primeras regalías de la televisión.

Luego de 118 días y 15 intentos de negociaciones la huelga finalmente terminó el 8 de noviembre con la protección ante la inteligencia artificial y las mejoras en los salarios mínimos, como algunas de las grandes victorias del acuerdo pactado.

Foto: HBO Max

Gracias a ello esta noche los esperados Emmy se llevarán a cabo con un panorama completamente distinto: vuelven los escritores y actores victoriosos, entre los que se encuentran Selena Gomez y Steve Martin, quienes se sentarán juntos en una de las primeras filas del Peacock Theater de Los Ángeles; Jenna Ortega, al frente de ellos, preparada para competir en la categoría de mejor actriz de comedia, en la que comparte con su también compañera de fila, Quinta Brunson, de Abbott Elementary y Natasha Lyonne, protagonista de Poker Face.

Con 27 nominaciones lidera la lista Succession, la historia de la familia Roy, cuyos miembros ambiciosos buscan ser el sucesor de la directiva en su multimillonaria empresa de comunicaciones.

La serie creada por Jesse Armstrong este año se consolidó como la gran ganadora de los Globos de Oro, donde anunciaron que con su quinta temporada concluyen la historia, no grabarán más.

Mientras que detrás corren Pedro Pascal y Bella Ramsey, los protagonistas de The Last of us, la serie apocalíptica donde interpretan a dos sobrevivientes de un poderoso virus que ha acabado con el mundo, pero no con las ilusiones de los humanos. Y finalmente The White Lotus, con 10 nominaciones, que desde 2021 revela las andanzas de un grupo de huéspedes y empleados de un exclusivo resort.

En total las tres suman 61 nominaciones, lo que consolida a HBO Max como la plataforma más nominada de la premiación, seguida de Netflix, que compite en 20 categorías con ocho series: The Crown, Merlina, Beef, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, Yellowjackets, ?La diplomática, Better call saul y Muertos para mí.

Anthony Anderson, protagonista de Black-ish, quien ha sido nominado en 11 ocasiones a los Emmy, liderará la gala como maestro de ceremonias.

“Con los desafíos recientes de nuestra industria detrás de nosotros, podemos volver a lo que amamos: vestirnos y honrarnos a nosotros mismos”, dijo Anderson tras su anuncio.

“Cuando FOX me pidió que presentara esta transmisión histórica, estaba encantado de que Taylor Swift no estuviera disponible, y ahora no puedo esperar”, bromeó el actor.

También se espera uno de los momentos más emotivos de la televisión, pues de acuerdo con el diario Daily Mail, durante la ceremonia los protagonistas de la popular serie sitcom, Friends: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, planean un reencuentro para rendir homenaje a la memoria de su amigo Matthew Perry, quien interpretó al ingenioso Chandler Bing y fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles, California, el pasado 28 de octubre.

“Los actores están dispuestos a compartir sus recuerdos personales”, afirmó al respecto el portal estadounidense.

Foto: HBO Max