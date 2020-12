Emmanuel aplaude el rap que Alexander Acha le hizo a la Virgen

"Maravillosa", así califica Emmanuel la actuación , Alexander Acha, el pasado 11 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, durante el evento "Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe", cuando su hijo interpretó un clásico dedicado a la Guadalupana, pero en versión rap.

El intérprete de "La chica de humo", asegura que muchos no entendieron la finalidad del mensaje que Alexander quería dar al interpretar este tema.

"Siento que fue padrísima y que mucha gente no entendió lo que dice la letra, la letra es preciosa", afirma Emmanuel en entrevista con EL UNIVERSAL.

Fue en 2007 cuando el mismo Emmanuel junto a su hijo hicieron una adaptación del tema "La Guadalupana", con la colaboración especial del rapero Big Metra, quien originalmente interpreta el extracto al ritmo de rap.

"Es una tendencia musical del día de hoy, pero esto lo hicimos hace más de 10 años y claro, como Big Metra no podía estar, la canción lleva eso y la canción había que hacerla así. Él (Alexander) la hizo, tuvo el valor de hacerlo y me parece padrísimo, perfecto, maravilloso lo que hizo”, defendió el compositor.

La parte que el también cantante de 35 años de edad interpretó dice: "Ave María te suplico que cuides de nuestras vidas, aunque estén perdidas o vacías, mucha gente clama calma en estos días; busco la guía que me enseñe a tener sabiduría pero nada. Mucha gente no sabe que la fe mueve montañas y puede cambiar de repente lo que se conoce como mala racha. Llena eres de gracia, me iluminas en momentos de desgracia. Madre mía, para ti es mi alabanza".

En redes sociales fue señalado de imprudente por excederse en lo moderno frente a un evento católico tan tradicional, pero su papá asegura que realmente fue un acto de respeto y amor.

"Creo que mucha gente cuando hace una crítica no se da cuenta, se creen que la canción está diciendo algo horrible y lo que está diciendo es una alabanza increíble", finalizó Emmanuel.

