Emma busca dar poder a las personas LGBT+

“Todos somos personas trans”, expresa la cantante venezolana Emma, quien considera que más allá de una identidad de género ser “trans” es un proceso de constante cambio.

Desde que era pequeña ella sabía que el género que le fue asignado no era con el que se identificaba, por lo que inició un proceso de cambio. Ahora reconoce: “Soy una mujer, una mujer trans”, pero el camino hacia esa aceptación no fue fácil.

“Estudié teatro musical y cuando estaba en Venezuela mi familia iba a verme, me apoyaron varias veces, pero cuando empecé a hacer mi transición dejé de tener relación con ellos por un rechazo que existió”.

Desde hace cinco años ella radica en México, un país en el que se ha sentido cobijada en cuestión de inclusión. También su familia entendió su proceso y hoy su mayor sueño es traer a su mamá a México.

“En esa época los padres no tenían información, por eso a mí me gusta compartirla para que los padres no se equivoquen. Hoy mi mamá es mi mejor amiga y me apoya y me ama tal cual soy pero es un proceso que a muchas personas les cuesta, aunque hemos avanzado mucho”.

La cantante encontró en la música una manera de concientizar al público sobre la importancia de ser empáticos. Con temas como “I’m a woman” y “Me puse mami” busca dar poder a las personas LGBT+ en su transición hacia la aceptación.

Mañana se presentará en el concierto para la marcha del Orgullo LGBT.

EL DATO

Emma participó junto a Paty Cantú en el tema “Bailo sola” que habla de la fuerza propia.