Emilio Treviño, el Spider-Man mexicano recuerda emotiva experiencia con fan que padecía cáncer

A Emilio Treviño se le quiebra la voz al recordar a Mau, el pequeño con cáncer cuyo deseo era conocer a Miles Morales, el protagonista de las más recientes cintas animadas de Spider-Man.

Emilio, de 23 años, era quien había prestado su voz al personaje en "Spider-Man: un nuevo universo", la cual había causado sensación por no ser el ya conocido Peter Parker, sino un joven con ascendencia afroamericana, el que llevara la historia.

La película obtuvo el Oscar en su categoría y en el orbe, los números en taquilla fueron buenos. Había costado 90 millones de dólares su producción, pero logrado cerca de 400 millones de billetes verdes en cines, lo cual se traducía en cuatro dólares por cada uno invertido por los estudios.

Fue una fundación que atiende a niños con esa enfermedad en fases terminales contactó al actor, porque Mau quería conocer a Miles Morales.

“Me dicen: el niño es tu fan, quiere conocerte y lo saludé, le hice la voz y le cambió el semblante, lo volvimos a llenar de vida”, recuerda aún emocionado.

El pasaje ocurrió hace cinco años, pero ahí Emilio se dio cuenta de su responsabilidad como actor de doblaje, ya con casi dos décadas de carrera, durante la que ha prestado su voz a personajes como Ian en “Unidos”, Rudy en “Horton y el mundo de los Quién” y Ben en “Ben 10”.

“Mi coach actoral dice que los actores de doblaje somos doctores del alma y por eso es tan mágico. Amo mi trabajo, donde la cosa es no distraerse. Hay muchos distractores en el camino, muchas cosas que hacen sentir bien como la fama y que te pidan fotos, pero no son el trabajo.

“Nuestro trabajo no nos hace mejor que nadie, sino que (la diferencia) es que más gente lo ve y conecta por eso con más personas y por eso tenemos una responsabilidad grande. Con Mau lo entendí y hay que usarlo de la mejor manera”, subraya.

Lee también: FOTOS: Humberto Zurita y Stephanie Salas presumen su romántico viaje a Perú

Emilio Treviño repite en “Spider-Man: a través del Spider-Verso”

Ahora Emilio repite como Morales en “Spider-Man: a través del Spider-Verso” que estrena hoy en salas mexicanas. En esta nueva aventura habrá varios arácnidos de distintas épocas.

“Miles es más maduro, más humano, mucho más complejo porque los seres humanos somos así y tenemos muchas preguntas dentro de nosotros. A veces las preguntas no deben tener una respuestas y solamente dejar a donde nos tenga que llevar”, indica.

Durante la plática, el joven muestra en su celular una foto de él siendo muy pequeño, enfundado en un traje del superhéroe. Así que cuando en su momento se ganó el papel, se puso feliz.

Emilio Treviño, su amor por Spider-Man desde niño.

“De niño me la pasaba disfrazado de Spider-Man casi todos los días, de salir a jugar al patio, varias caídas tuve en esos días y me enseñó mucho a divertirme con este tipo de proyectos, si buscar al personaje y sus necesidades, pero también divertirse, somos como niños jugando a ser superhéroes”, expresa.

Cuestionado sobre la controversia reciente, de influencers llamados para colaborar en el doblaje, Emilio no se desgasta.

“Lo único que me importa a mi es la historia, nunca me voy a enfocar nada más, yo soy una pieza pequeña al servicio de ella y quiero que se cuente de la mejor manera, quienes van a juzgar si se logró o no, es la audiencia”.