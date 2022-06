Emilio Osorio se hace inmune a las críticas y al odio de las redes

Para Emilio Osorio, ser hijo de dos famosos como Niurka Marcos y el productor Juan osorio le ha brindado la oportunidad de crecer en los foros y con ello desarrollarse en el ámbito actoral y musical, pero también ser parte le ha dado “el poder” de ser inmune ante las críticas y el “hate” (odio) en redes sociales.

Recientemente, Emilio fue centro de críticas por la interpretación que hizo de Alejandro Fernández en la bioserie: El último rey: el hijo del pueblo en Televisa pero el joven de 19 años asegura no engancharse con eso y, por el contrario, lo ve como el precio que hay que pagar por hacer lo que hace.

“Fue algo que disfruté mucho (la bioserie) y la verdad es que nunca me dejo guiar por los comentarios negativos, mis papás desde niño me dijeron que me tenía que preparar para lo bueno y lo malo, entre ello que no a todos les agradará lo que haga y eso está bien. Así que los comentarios negativos los dejo pasar de largo y los positivos, pues claro que los agradezco”, dice en entrevista.

Incluso, Emilio reconoce que es el más mesurado para las críticas; en cambio, su madre Niurka no lo es tanto, pero reconoce que gran parte de lo que el público ve en tv sobre la cubana es a un personaje.

“El público que no ha convivido con mi mamá quizá tenga una idea un poco distinta de cómo es en realidad. Digo, sí es mal hablada, extrovertida y explosiva, siempre le digo que es desastrosa, pero también es muy protectora y muy lista”.

Todo lo anterior, agrega, quedó demostrado durante la estancia de Marcos en La casa de los famosos, donde su madre brilló por sus peleas con Laura Bozzo, pero también por formar una familia o un equipo con quienes consideró eran sinceros con ella.

“Mi madre no conoce los filtros, cada semana hay algo nuevo de ella pero así es, lo importante es no quedarse con una sola imagen. Ella es una excelente madre, una gran amiga y siempre va a defender a los suyos, eso lo vimos en el reality. No hay manera de que la gente no termine amándola”.

Inspirado en sus padres y ensus enseñanzas, estrena la canción “Sea lo que será”, que formará parte de su EP E2, que estrenará el 29 de julio.

“El tema habla de no forzar nada, sí trabajar duro y hacer tu mejor esfuerzo pero dejar que las cosas fluyan solas”.