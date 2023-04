Ely compensa con acústico la falta de temas

Ely Guerra reconoce que los rezagos de la pandemia por Covid-19 todavía no se han superado por completo, pues cantantes independientes como ella, al no tener presentaciones por mucho tiempo, no pudieron, como otros que pertenecen a una disquera, seguir percibiendo un sueldo.

“Nosotros no tenemos un equipo, un músculo que protegiera nuestros salarios cuando todo se detuvo, tenemos la provisión desde que salimos a cantar, cuando no hubo trabajo estuvo mucho más complicado”, dice Ely en entrevista.

Debido a esto, reconoce que desde 2022 no ha podido realizar producciones inéditas junto a su equipo, pero gracias a sus shows se mantiene activa y vigente para poder sacar pronto estas canciones que tiene en el cajón.

“Estamos trabajando duro para estas producciones tan añoradas. Como artista independiente soy responsable de todo mi equipo y mientras esa economía no esté saneada no vamos a poder hacer cosas nuevas”, expresa y reconoce que otro factor que le ha faltado, es tiempo.

Prueba de ello son las presentaciones del espectáculo Chavela Vargas, para conmemorar los 10 años del fallecimiento de Chavela Vargas, que realiza desde el año pasado al lado de Ximena Sariñana, Ofelia Medina, Eugenia León y Marisoul.

Además, la artista regiomontana tendrá dos presentaciones acústicas Guitarra y voz, los próximos 28 y 29 de abril en La Maraka, junto a Chetes, Álvaro Enriquez, Aterciopelados y dos invitados por noche, como Rubén Albarrán y Leonardo de Lozanne.

“Son estas colaboraciones a las que nuestros queridos amigos y colegas nos han hecho el favor de sumarnos las que nos hacen seguir adelante”.

Guerra explica que en este concierto todos se presentarán a modo de festival, lo que le tiene muy emocionada.

“Este formato va hacer que se muevan las energías y que no se sienta todo tan acartonado ni tan técnico, sino que va ir fluyendo de forma indistinta”.

Ely reconoce que todo este trabajo que han estado realizando les permitirá ir saliendo poco a poco de los momentos que para todos fueron difíciles en la pandemia del Covid-19, cuando se detuvieron los shows en vivo.

“Salir a cantar nos permite comenzar a pagar deudas, a acomodarnos, todo eso que no suena para nada glamoroso, pero es lo que sucede cuando un músico se compromete con su arte”.

La intención de juntarse con varios compañeros en La Maraka surgió por parte del director del recinto, idea que les emocionó a todos, pese a no haber tenido tiempo de preparar duetos.

“Una invitación así requiere mucho tiempo de las agendas de todos nosotros, hemos tratado de juntarnos para hacer algo juntos en tarima, pero han sido breves los encuentros”.