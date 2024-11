Desde hace un tiempo, la salud de Elton John es motivo de preocupación entre sus fans, y en una reciente entrevista, el pianista habló sobre un duro diagnóstico que afecta notoriamente su actividad profesional. Fue en el programa "Good Morning America" que el autor de "Goodbye Yellow Brick Road" contó de qué se trataba su diagnóstico.

"Lamentablemente perdí la vista de mi ojo derecho en julio, debido a una infección que contraje en el sur de Francia".



Y luego agregó: "Ya van cuatro meses desde que soy incapaz de ver. Y mi ojo izquierdo tampoco está en su mejor momento". Más adelante, Elton John, de 77 años explicó de qué forma su salud ocular impacta en su profesión.

"Hay esperanza y ánimos de que todo estará bien, pero estoy como atorado en esta situación, porque puedo tener un diálogo como este, pero entrar en un estudio y grabar, eso ya es otra cosa. Porque sin ir más lejos, no puedo leer una partitura. No puedo ver nada ni leer nada".

Este problema de salud repercutió, como el propio pianista apuntó, en su capacidad para grabar nuevo material, y por ese motivo es que la producción de su próximo disco se encuentra detenida. Sobre esa esperada placa, él mismo confesó:

"Pasó un tiempo desde lo último que hice, así que solo tengo que ponerme en movimiento".

Pese a que el intérprete reconoció que quedó en "shock" tras perder la visión en un ojo, no pierde las esperanzas sobre una futura recuperación. "Estamos tomando medidas para intentar mejorar", dijo el cantante agregando que tiene esperanzas de que mejore pero que en este momento se siente "atrapado".

El pasado mes de septiembre, Elton John reveló que se estaba recuperando de la infección ocular que le limitó la vista en un ojo. En esa oportunidad, estableció que iba a poder recuperarla pero que el proceso iba a ser "extremadamente lento".

No obstante, la situación se habría complicado. Pero no es el único problema de salud que aqueja al intérprete. En octubre de este año, se refirió a cómo estaba físicamente.

"Para ser honestos, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, adenoides o apéndice. No tengo una próstata. No tengo una cadera derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda, pero sigo aquí", estableció según recogió La Vanguardia.

El próximo 13 de diciembre se estrena en Disney+ el documental "Never too late", donde Elton John hace revelaciones sobre su vida y su trayectoria artística.

