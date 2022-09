Ellos son todos los hijos de Andrés García y a qué se dedican

El nombre de Andrés García se encuentra bajo el ojo de la tormenta, luego de que el actor diera a conocer que se siente “en las ultimas horas de vida”. El nacido en Republica Dominicana se encuentra muy deteriorado en cuanto a su salud, tras los diagnósticos de leucemia y cirrosis hepática, sus amigos, y la prensa están muy preocupados por él.

Fue la esposa del actor de “El cuerpo del deseo” quién reveló que Andrés García sufrió una caída en el baño de su hogar. No olvidemos que el actor de 81 años reside hace bastante tiempo en Acapulco. “Esta mañana se cayó otra vez en el baño. El baño es chiquito y él perdió el equilibrio y azotó la puerta, ahora está en cama adolorido, pero no pasó a mayores” expreso Margarita a Ventaneando.



Andrés García, así luce actualmente. Fuente: Captura de YouTube

Durante este tiempo Andrés ha acudido a grandes amigos para salir de este mal momento y es por ello que Roberto Palazuelos se volvió su intimo compañero, la confianza es tal, que se convirtió hasta en su abogado. Pero no todo es color de rosas, ya que, según la prensa, ambos famosos se encuentran distanciados y lo que más llama la atención de los internautas es que Roberto Palazuelos, está más al pendiente por los hijos del actor de ‘Pedro Navajas’ que esté mismo.



Andres y Roberto Palazuelos. Fuente: Instagram @andresgarciatvoficial

¿Quiénes son los hijos de Andrés García?

Andrés García se caso en 1967 con Sandy Vale, quién es la madre de sus dos hijos mayores, Andrés y Leonardo. Si bien su primogénito Andrés, radica actualmente en Miami y es empresario, pero no olvidemos que participó en diferentes novelas y series como “Salomé” y “Decisiones”. Por otro lado, el segundo hijo, siguió también los pasos de su padre, aunque actualmente se encuentra un poco alejado de los guiones y reflectores y esa decisión fue para dedicarse a sus negocios y modelar ropa hecha a medida.



Andrea, posando. Fuente: Twitter: @ShowmundialShow

El actor nacido el 24 de mayo de 1941 luego de unos años, volvió a ponerse en pareja con Fernanda Ampudia y nació Andrea. Sobre la hija menor de Andrés García se sabe muy poco. Lo único que se sabe es que vive en Estados Unidos y no tiene relación con su padre, debido a que este no la considera su hija, pues cuando él quiso acercarse a ella, está lo rechazó, por lo que no esta incluida en su testamento.

Andrés García y el problema de su herencia con Roberto Palazuelos

Como mencionamos anteriormente, Roberto Palazuelos se había vuelto muy cercano a García, pero tras revelarse por primera vez el testamento del actor, la relación de ambos comenzó a romperse. A pesar de las peleas mediáticas de los “amigos de toda la vida” y la de todos sus hijos, García modificó su testamento, ya que supuestamente Palazuelos se iba a quedar con el 50% de las propiedades del histrión.