Ellos se arriesgan con la moda

Vivimos una época de muchos cambios y transiciones. La moda es claro ejemplo. Lo que antes estaba mal visto, ahora es tendencia, como lucir un traje sastre con sneakers o que los hombres vistan de rosa y no se ponga en tela de juicio su sexualidad, como solía suceder en el pasado.

En este intento por dar mayor visibilidad a las ideas y dejar volar la creatividad, muchos diseñadores y casas de moda han comenzado a experimentar con originales propuestas que han sido bien aceptadas por el público, especialmente los famosos, quienes han jugado un papel importante en esta lucha por la apertura, siendo ellos los pioneros y quienes ponen el ejemplo luciendo prendas innovadoras o que antes eran exclusivas para un solo género.

Por ello, hoy nos ponemos a la moda con aquellos hombres famosos que, sin miedo al qué dirán, se han arriesgado en sus apariciones públicas con atuendos originales, provocadores y disruptivos.

En el tutorial, ¿cómo empezar con un guardarropa andrógino?

Sam Smith

Esta lista no puede empezar sin mencionar a quien en últimas fechas ha estado en boca de todos: Sam Smith. El británico se encuentra en su mejor momento a nivel profesional tras el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, del que se desprende el éxito “Unholy”, que canta a dueto con la artista transgénero, Kim Petras.

Aunque en sus inicios lució siempre sobrio y hasta conservador, ahora, con 30 años, ha decidido dejar los formalismos y experimentar con atuendos que rayan en lo extravagante, pero con los que se siente a gusto.

Para muestra, sus más recientes videos musicales en las que ha lucido desde lencería —con corset incluido—, pezoneras, vestidos con escotes pronunciados y aberturas en las piernas hasta un maxiabrigo fucsia con holanes, eso sin contar los dramáticos maquillajes.

Declarado como “no binario”, Smith ha hablado abiertamente sobre su sexualidad.

Su más reciente aparición pública fue en la pasada entrega de los Brit Awards, donde desfiló sobre la alfombra roja con un jumpsuit de látex inflable, obra del diseñador Harikrishnan.





Harry Styles

Otro inglés que la está rompiendo no sólo en su carrera de músico sino también como ícono de moda es Harry Styles. Con tanto sólo 29 años, el cantante se ha convertido en pieza clave en esta nueva corriente de vestir ropa sin género.

Styles, haciéndole honor a su apellido, fue de los primeros hombres en lucir uñas esmaltadas, que se han convertido en parte icónica de su imagen. También ha arriesgado al lucir en alfombras rojas con prendas que antes eran exclusivas del género femenino, como faldas o vestidos.

Harry se ha dejado ver con prendas transparentes, como lo hizo cuando acudió al MET Gala con un total look de Alessandro Michele para Gucci, al lucir una blusa lazada al cuello con volantes al frente en una tela transparente que dejó al descubierto los tatuajes que tiene alrededor de su pecho.

Timothée Chalamet

El término andrógino ha tomado un nuevo significado gracias a Timothée Chalamet, quien no ha dejado indiferente a nadie con sus estilismos. Todas sus apariciones públicas se han convertido en la sensación de críticos y quienes no lo son, pues el joven actor siempre supera sus looks.

Lo hemos visto lucir trajes a la medida hechos exclusivamente para él, como los firmados por Haider Ackermann, hasta coordinados donde mezcla prendas de diseñador combinados.

Otro de sus grandes aciertos es su físico, que le ha ayudado mucho en su paso por la moda. A diferencia de otros de sus colegas que buscan a toda costa lucir su musculatura, para Timmy la delicadeza de su cuerpo le ha valido el poder lucir prendas que fueron diseñadas para mujeres.

Lil Nas X

Otro cantante que ha utilizado la ropa como un medio de expresión es Lil Nas X. Los jóvenes han encontrado en él a un músico con quien identificarse, y a un referente en cuanto a estilo.

Con 23 años, el artista del género R&B, soul, hip hop y rap ha conquistado los escenarios y las alfombras rojas con sus coloridos estilismos.

Una de sus prendas fetiche es el traje de dos piezas, que ha llevado con saco o con chaqueta a juego con pantalón, como el que lució en la entrega de los BET Awards de 2019 al presentarse con un diseño de Pyer Moss de color turquesa con solapas, una floral y otra de animal print.

Otro look icónico fue el traje de Tom Ford de estampado de leopardo con lentejuelas, que le dio un efecto bling-bling, durante el desfile del diseñador texano.

Billy Porter

En más de una ocasión, Billy ha dejado en claro que lo suyo son los vestidos de gran volumen, razón por la que no desperdicia oportunidad para lucir un extravagante diseño.

Modelos de vestidos para recordarlo, hay muchos, como el inspirado en un esmoquin que llevó para la entrega de los premios Oscar de 2019.

Se trató de un modelo hecho a la medida por Christian Siriano, que combinó con zapatos de Rick Owen.

Para el año siguiente, el protagonista de la serie Pose desfiló con un vestido firmado por Giles Deacon. Se trató de un top de cuello vuelto sin mangas cubierto por plumas doradas a juego de una maxi falda abullonada con un estampado que combinaba dragones y samuráis montados en caballos. Para cerrar, literal con broche de oro, se decantó por unos stilettos de Jimmy Choo.

De los más comentados e imitados, en especial para Halloween, es el jumpsuit de los Grammy de 2020, de color azul, que incluía una torera, bañado en pedrería, obra de Scott Studentberg, a juego con un sombrero con cortina de brillantes que se abría y cerraba cual telón de teatro de Sarah Sokol. Es tan icónico que fue el diseño elegido para su figura de cera del Museo Tussauds de Nueva York.

Hola, Gurú:

Quiero usar prendas más atrevidas, pero siempre he sido conservador y me da pena hacer un cambio muy radical ¿cómo empiezo?

Ger

Hola, Ger

Lo menos amenazador es empezar por el color. Elige un suéter de algún color de moda, por ejemplo, el rosa barbie o lavanda, y combínalo con un traje negro de los tuyos. Te verás moderno y audaz. De ahí puedes ir aumentando el “volumen” de tus looks con piezas únicas. La ventaja es que hoy puedes usar lo que tu imaginación te dicte.

Besos de Gurú, XOXO