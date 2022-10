Ellas son todas las hermanas de Karol G y a qué se dedican

Karol G es sin dudas una de las cantantes más exitosas del mundo. La joven colombiana siempre comparte en sus redes sociales fotografías de momentos especiales en su carrera, pero también suele realizar algún posteo donde demuestra muy orgullosa al resto de su familia.

La ex pareja de Anuel AA tiene en total 2 hermanas (fruto del matrimonio de su padre con su madre) y una media hermana como producto de un romance de su padre con otra mujer. Es por ello que hoy te hablaremos de sus 3 hermanas y te contaremos a qué se dedica cada una.

Verónica Giraldo es la hermana mayor de Karol G. La joven es influencer y posee un canal de YouTube donde brinda consejos de belleza para el cuidado facial, capilar y corporal. Verónica también es muy activa en las redes sociales y cosecha más de 500 mil seguidores. Incluso Verónica es muy parecida físicamente con la intérprete de “Bichota”.Incluso Verónica anunció hace un par de semanas que será mamá, y Karol G le escribió: “Best Tía EVER”.

Foto: Verónica Giraldo. Fuente: Instagram @verogiraldonavarro

Jessica Giraldo es la hermana menor de Karol G. La joven siempre comparte fotografías en sus redes sociales con la cantante e incluso le dedica posteos muy cariñosos y emotivos. Jessica asegura que está muy orgullosa de su hermana y siempre se lo manifiesta. La hermana de la cantante es abogada, pero en su tiempo libre adora cantar.



Foto: Jessica Giraldo. Fuente: Instagram @yegiraldo

Katherin Giraldo es la media hermana de Karol G. La joven es estilista y modelo y hasta hace un par de años mantenía una hermosa relación con Karol G, Jessica y Verónica, pero todo cambió el día en que Karol G se hizo famosa, ya que la interprete de “Gatúbela” ya no tenía tanto tiempo para estar en Colombia. “No tengo odio ni rencor en mi corazón. En la vida hay ex novios y hay ex esposo, pero no hay ex familias, ni ex hermanas, ni ex papás”, aseguró Katherin.



Foto: Familia de Karol G. Fuente: Instagram @yegiraldo