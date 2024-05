“Ella se queda”, corto mexicano, llega a la Semana de la crítica en Cannes

Cannes.— La directora tijuanense Marinthia Gutiérrez presentó en la Sala Miramar, que acoge la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, su opera prima, Ella se queda.

El cortometraje con el que compite en esta sección es un trabajo experimental filmado en 16 mm que habla de un momento personal.

Toda la idea surgió cuando la realizadora se encontraba en camino entre sus estudios de cine en La Universidad de Los Ángeles (UCLA) y sus frecuentes visitas a Tijuana.

Acerca de las historias que le interesa contar, la joven cineasta explicó:

“Son cosas muy personales y me gusta presentarlas como metáforas, con elementos de fantasía o de género, porque son formas más imaginativas para contar verdades. Pueden ser como disfraces o maneras más poéticas de decir algo, pero me gusta explorar cosas íntimas a través de visuales cargados o maximalistas”.

Para Marinthia “estar en Cannes es surrealista. No me lo creía cuando estaba todavía en mi casa y ahora aquí, sigo sin creérmelo”, afirmó.

En su cortometraje la realizadora habla de una noche de fiesta en Tijuana en la que la protagonista decide su destino y en donde también se hace una reflexión de las relaciones personales.

“La forma de acercarse al amor es muy diferente para cada persona”, reflexionó.

“Yo he tenido muy mala suerte en ese sentido, pero, por lo que me cuentan mis amigas actualmente, no sé si nos ha tocado la mala fortuna de que los chicos se sientan un poco intimidados por esta independencia que tenemos las mujeres. Pero sé que también hay chicos buena onda a los que no les importa eso”.

Gutiérrez aseguró que se sintió afortunada de estar protegida en su entorno creativo al realizar este cortometraje para el que contó con un equipo integrado por mujeres.

“El que haya podido hacerlo con una productora, una directora de cámara, mi compositora, todo un equipo de chicas que conozco, puede decir algo de la industria”, dijo.

La proveniente de Tijuana adelantó que está desarrollando varios largometrajes, además de tener interés en explorar en futuros trabajos la temática de “vampiras bailarinas con una antología de cortometrajes sobre ello”.