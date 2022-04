Ella es Hattie Retroage, la coach sexual de 85 años que triunfa en Tinder

La edad, volverse mayor, tener arrugas, pelo cano, es decir, envejecer, es algo que se ha castigado mucho en la sociedad, especialmente en el entretenimiento, donde artistas se ven criticados por las arrugas o por los arreglos a los que se someten para impedir el cambio por la edad, sin embargo, hay una mujer de 85 años que asegura que la edad no está en el físico sino en la mente, y ella a sus casi 90 disfruta de una vida sexual activa y de citas a diestra y siniestra.

Se llama Hattie Retroage y desde 2019 ha acaparado la atención por ser un éxito en plataformas como Tinder.

"Pueden creer que una mujer de 85 años de edad todavía tiene sexo y que el secreto es que todos mis hombres son menores de 35?, dice en un video.





Hattie es coach sexual y de citas que se define también como cougar, es decir, que busca siempre parejas más jóvenes, y las consigue.



Ella misma es coautora del libro "The Four-step program to reverse the aging process" (El programa de cuatro pasos para revertir el envejecimiento), mismo que ha actualizado con los años.

Entre sus publicaciones de Instagram se pueden ver mensajes como "No te arrepientas de envejecer, es un privilegio negado a muchos".



