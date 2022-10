Elefante, Miguel Mateos y Mikel Erentxun se unen en concierto 

La confianza en que el rock va a sobrevivir contra todas las corrientes musicales es lo que unió al argentino Miguel Mateos, el venezolano Mikel Erentxun y el grupo mexicano Elefante en una gira que pretende revivir la energía del rock de los 80 y 90.

Con temas como "A un minuto de ti", "Cuando seas grande" y "Mentirosa" los tres artistas se reunirán en un mismo escenario con una gira en México que incluye una parada en la Arena Ciudad de México el jueves 3 de noviembre.

"Miguel y Mikel nos hicieron soñar cuando éramos niños que íbamos a estar en un escenario, yo recuerdo que quería tocar 'Nene, ne-ne-ne, ¿qué vas a ser' o 'En algún lugar' y ahora es un sueño hecho realidad", dijo Iguana de Elefante.

Lee también: Fans de Nodal corean insultos contra Belinda en uno de sus conciertos, así reaccionó el cantante

"Lo que estamos haciendo como grupo es dejando un precedente a tal nivel que nos está haciendo posible la idea de ponerte a un lado de tus ídolos, eso quiere decir que Elefante ha logrado penetrar en ese lugar que yo soñé, habla de que ahí vamos y ojalá tengamos la oportunidad de llegar a 40 años de carrera como estos dos grandes".

La gira festeja por un lado los 40 años de carrera de Mateos y las de tres décadas de Mikel, quien fue vocalista del grupo español Duncan Dhu.

Para la presentación todos cantarán algunos de sus temas más famosos por separado y no descartan la posibilidad de hacer una colaboración juntos. Miguel mateos destacó la prevalencia del género a pesar de que se han enfrentado a la fuerza de otras tendencias tropicales.

"Mi canción 'Cuando seas grande' dice 'generaciones tras generaciones marchan a mi lado', y ahí el contenido del rock está inserto en lo que le pasa a un pibe de romper cadenas y ser un poco contestatario del sistema así que creo que la fortaleza de las canciones está en que son buenas canciones, las buenas canciones perduran en el tiempo más allá de cualquier moda", señaló Mateos.

Así mismo Erentxun destacó la presencia de jóvenes en sus conciertos, quienes dice, conocen sus canciones aún sin ubicar al grupo Duncan Dhu.

"A mí no me gusta vivir de nostalgias, he grabado 27 discos, pero es verdad que esta gira es una gira de aniversario lo cual me ha permitido mirar atrás y hacer una gira de éxitos", expresó Mikel.

Pero esta presentación, aseguran, revivirá la movida del género que surgió en la época de los 80 bajo el título "Rock en tu idioma" y que consideran que todavía hoy sigue vibrando.

"También se ha ido perdiendo el rock, ahora ya es fusionado, ya no es tan puro, este concierto es el claro ejemplo, de que ahora está enfocado en crear energía y se ha diversificado muchísimo porque también (antes) era otra bandera, ahora es un muy buen momento para el rock and roll porque a pesar de que haya otras tendencias sigue habiendo un movimiento que nunca va a salir", aseguró Rafa de Elefante.

Lee también: Karol G sorprende a sus fans al unirse a grupo Firme para cantar uno de sus éxitos