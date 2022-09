Eleazar Gómez se declara un gran admirador de Danna Paola

Danna Paola se ha mantenido firme al no querer hablar sobre su exnovio, Eleazar Gómez, ni de la relación que mantuvo con él por poco más de cinco años; sin embargo, él se ha mostrado mucho más abierto sobre el tema y en varias ocasiones ha asegurado que es una gran artista, incluso, la ha mandado saludar a través de las cámaras de televisión.

Lo que Gómez no había dicho, es que a pesar del tiempo sigue están al pendiente de la protagonista de “Élite”, a tal grado que es un gran admirador de su música, según confesó.

El polémico actor fue interceptado por la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde habló sobre el gran momento que vive su ex: “Claro (que escucho su música), soy un gran admirador de ella, por supuesto”, dijo a la reportera Berenice Ortiz. Aunque, también aseguró que por el momento no ha tenido la oportunidad de oír “XT4S1S”, el tan polémico sencillo de Danna.

Eleazar también fue cuestionado por las constantes críticas que la joven recibe por su apariencia física, pero de esa tema prefirió no hablar: “No tengo idea de lo que me hablas hermano, no es por ser grosero pero no tengo nada que decir”, agregó.

De lo que sí dio detalles es de que ya tiene algunas propuestas para regresar a las telenovelas y hasta para participar en diferentes realitys, pero, por ahora, no tomará ningún proyecto televisivo, ya que está enfocado en la producción de su disco y de su nueva música.

¿Cómo fue la relación con Danna?

Ambos se conocieron durante las grabaciones del melodrama “Atrévete a soñar”, Danna en ese entonces era menor de edad, mientras que Eleazar tenía 21 años. La diferencia de edades no fue impedimento para que iniciaran una relación y aunque trataron de mantenerla escondida, las fotografías y videos donde aparecían juntos comenzaron a circular.

Incluso, se dijo que la relación era bastante tóxica, sobre todo después de que fueran captados protagonizando algunas peleas en lugares públicos.

En 2015 Danna dio por terminado todo lazo con el actor, y aunque se desconocen los motivos, en alguna ocasión llegó a tachar a su exnovio de ser una “persona tóxica”.

