El Vive Latino y los otros conciertos de este fin de semana en la CDMX

Manuel Carrasco

Quien fuese uno de los participantes del programa de telerrealidad Operación Triunfo, llega hoy 19 de marzo al Teatro Metropolitan, para ofrecer una opción de esparcimiento a los fanáticos del pop.

Con "Qué bonito es querer", y otras canciones románticas, es una buena opción para ir en pareja y disfrutar de una noche de viernes, la disponibilidad para el show según la plataforma Ticketmaster, sigue siendo alta, por lo que puedes adquirir entradas para los mejores lugares, y también los de precios más accesibles.

Yuridia

Otra artista que saltó a la fama gracias a un programa de televisión fue Yuridia, pero a diferencia de Carrasco, quien lo hizo en España, la cantante lo hizo en su propio país, México, y llegará al Auditorio Nacional para complacer a sus fans.

Yuridia ha pasado por polémicas en las últimas semanas, ya que se revivieron comentarios en redes sociales por parte de los presentadores de un programa de televisión, que terminaron afectando emocionalmente a la intérprete, pero lejos de detenerla llega a demostrar por qué es una de las exparticipantes más exitosas de "La Academia".

Yuridia ofrecerá dos fechas, una el día de hoy 17 de marzo y otra el sábado 18 de marzo, las entradas están casi agotadas para su primera presentación y hay poca disponibilidad para la segunda.

Vive Latino

Dos días seguidos de las propuestas emergentes y consolidadas de la música rock latinoamericana, pero ahora como se ha vuelto tradición, también internacional con la llegada de Red Hot Chili Pepper's.

Serán 13 horas de música continua en ambos días de festival, que comenzará a la 1 de la tarde, y terminará a las dos de la mañana, con más de 86 bandas en escena.

Ya no hay boletos disponibles en la plataforma para el día domingo y hay poca disponibilidad para el día sábado. Las bandas más esperadas en esta edición son Red Hot Chili Peppers, Alt-J, Austin TV en su regreso, Café Tacvba, Caligaris, entre otros.

Blondie

Para cerrar el fin de semana, un clásico de los años ochenta para los más nostálgicos o quienes disfrutan de las canciones que no pasan de moda, llega Blondie al escenario del Pepsi Center.

"Call me", "One way or another", "Heart of glass" entre otras, son las canciones que el público de esta agrupación espera escuchar y corear a todo pulmón, en un recinto que además resulta ser muy íntimo ya que da una cercanía entre el público y el artista.

Aún hay disponibilidad de boletos en una única zona la general, y en un único precio, por lo que si quieres ver a Blondie costará arriba de los mil pesos.

rad