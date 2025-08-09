Más Información

“En México el narcotráfico opera paralelo al estado y desde el estado”: Juan Martínez D´Aubuisson, periodista y antropólogo

“En México el narcotráfico opera paralelo al estado y desde el estado”: Juan Martínez D´Aubuisson, periodista y antropólogo

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

El escritor Miguel Sabido es reconocido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa

El escritor Miguel Sabido es reconocido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa

Para José María de Tavira, protagonista del Equus, por muchas ventajas que hoy ofrezca la Inteligencia Artificial, nunca va a reemplazar la experiencia y el contacto humanos.

La convivencia y el diálogo, agrega, son el contrapeso natural para no perderse en la infinidad que significa el internet.

“El teatro es una experiencia que Internet y las plataformas no te pueden dar; mientras la gente viva más dentro de su teléfono, más le hará falta presenciar experiencias vivas, que generen algo en el espectador. La gente está ávida de ese contacto físico”, menciona Chema de Tavira.

El actor ve con buenos ojos el avance de la tecnología pues, dice, beneficiará de manera exponencial a la industria del entretenimiento, a las puestas en escena, a los conciertos, pero también su impacto benéfico se percibirá en otros nichos como en los restaurantes y más, ya que permitirá mejorar la experiencia de las personas al compartir espacios, lo que un servidor, por más potente que sea, no puede dar.

Una obra para cuestionar

El Miguel Septien, director de la puesta en escena que se estrenará en el Teatro Milán, apuesta por crear un espacio que desintoxique al público de estos potentes sedantes electrónicos.

La puesta, que se ha vuelto recurrente en la cartelera mexicana cada determinado tiempo, se presenta desde este fin de semana.

“Al final del día buscamos entendimiento y conexión; (creemos) que es más fácil con algo que no te va a cuestionar, como un buscador o una IA, pero al mismo tiempo esas herramientas se han vuelto drogas, nos adormecen”, reflexiona Septién.

Ante esto, considera que no hay mejor texto que el de Peter Shaffer, escrito en 1973, ya que mantiene vigentes temas como los tabúes en torno a la sexualidad, el abandono del ser por el “deber ser” en la sociedad y la autocensura.

En la obra, que anteriormente ha sido protagonizada por Héctor Bonilla, Roberto Sosa y Mauricio Ochmann, también participan Luz Olvera, Humberto Mont, Héctor Berzunza, Flor Benítez y Emilio Schoning.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance estas son las pistas que revelarían su noviazgo. Foto: EFE/ Global Citizen / EFE

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance: estas son las pistas que revelarían su noviazgo

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?. Foto: FB Adam Turck

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Kylie Jenner/ AFP

Kylie Jenner luce revelador sostén de conos y sorprende hablando español