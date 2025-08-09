Para José María de Tavira, protagonista del Equus, por muchas ventajas que hoy ofrezca la Inteligencia Artificial, nunca va a reemplazar la experiencia y el contacto humanos.

La convivencia y el diálogo, agrega, son el contrapeso natural para no perderse en la infinidad que significa el internet.

“El teatro es una experiencia que Internet y las plataformas no te pueden dar; mientras la gente viva más dentro de su teléfono, más le hará falta presenciar experiencias vivas, que generen algo en el espectador. La gente está ávida de ese contacto físico”, menciona Chema de Tavira.

El actor ve con buenos ojos el avance de la tecnología pues, dice, beneficiará de manera exponencial a la industria del entretenimiento, a las puestas en escena, a los conciertos, pero también su impacto benéfico se percibirá en otros nichos como en los restaurantes y más, ya que permitirá mejorar la experiencia de las personas al compartir espacios, lo que un servidor, por más potente que sea, no puede dar.

Una obra para cuestionar

El Miguel Septien, director de la puesta en escena que se estrenará en el Teatro Milán, apuesta por crear un espacio que desintoxique al público de estos potentes sedantes electrónicos.

La puesta, que se ha vuelto recurrente en la cartelera mexicana cada determinado tiempo, se presenta desde este fin de semana.

“Al final del día buscamos entendimiento y conexión; (creemos) que es más fácil con algo que no te va a cuestionar, como un buscador o una IA, pero al mismo tiempo esas herramientas se han vuelto drogas, nos adormecen”, reflexiona Septién.

Ante esto, considera que no hay mejor texto que el de Peter Shaffer, escrito en 1973, ya que mantiene vigentes temas como los tabúes en torno a la sexualidad, el abandono del ser por el “deber ser” en la sociedad y la autocensura.

En la obra, que anteriormente ha sido protagonizada por Héctor Bonilla, Roberto Sosa y Mauricio Ochmann, también participan Luz Olvera, Humberto Mont, Héctor Berzunza, Flor Benítez y Emilio Schoning.