El teatro en México vive noche gloriosa

Una noche de doble celebración es lo que se vivió ayer en el Teatro Telcel, cuando después de una función especial del musical "Aladdin" se develaron dos placas, una por las 225 representaciones de este musical y la otra por los 25 años de vida de OCESA Teatro.

"Esta es una noche gloriosa para quienes hacemos teatro, gracias a todos por estar", dijo Julieta González, productora de OCESA Teatro, después de haber visto la presentación de esta obra, de la cual destacó que fue de las primeras en volver a levantar el telón después de la pandemia.

Por su parte Federico González Compean, productor de OCESA Teatro, recordó que esta aventura comenzó en 1997, cuando remodelaban el Teatro Orfeón para recibir su primer musical "La Bella y La Bestia", que si bien la empresa era experta en organizar conciertos, de realizar teatro de esta envergadura casi nada sabían.

"Pero después de 25 años y ocho millones de boletos, que más que los boletos creemos que lo que hicimos fue que tocamos el corazón de ocho millones de personas, se dice muy rápido, se dice muy fácil, ha habido altibajos, cosas feas, duras y difíciles, pero también mucha alegría, así que esta celebración de 25 años es gracias al público", dijo González Compean.

El productor también señaló que esta empresa se ha enfocado en presentar los montajes con la mejor calidad, a la altura de Broadway o Londres, por lo cual siempre ha reclutado a los mejor del talento mexicano y extranjero para integrar sus elencos.

Para la doble develación fueron como invitados de honor Roberto Blandón, Bianca Marroquín, Michelle Rodríguez y Alan Estrada, pero entre el público se encontraban más de 300 actores y actrices, de los mil que en alguna ocasión formaron parte de los 27 musicales que OCESA Teatro ha presentando a los largo de 25 años.

"Me siento agradecida de pertenecer a una familia tan maravillosa, que no sólo son 25 años de grandes éxitos, 25 años de grandes celebraciones, 25 años de grandes talentos, son 25 años de muchas generaciones que íbamos al teatro a verlos y soñabamos; pero de pronto dejamos de estar en la butaca y tuvimos la oportunidad de estar acá arriba, crecí de alguna manera soñando en hacer teatro y ahora hacerlo, cada una de las funciones son invaluables, cada aplauso que se ha dado a lo largo de 25 años, son un pequeño regalo de todo lo que el teatro nos ha dado a nuestros corazones", expresó Michelle Rodríguez, quien fue parte de los musicales "Si nos dejan", "Los miserables" y "Chicago".

Alan Estrada explicó la forma en que esta empresa le cambió la vida, no sólo como espectador ya que siendo muy joven pudo disfrutar de la primera versión de "La Bella y La Bestia", sino también como actor ya que uno de estos musicales le dio un gran impulso a su carrera, "Hoy no me puedo levantar", pero sobre todo le dio al oportunidad de dedicarse a lo que más ama.

"Me transporto a La Bella y la Bestia, con Roberto Blandón en el 97, era mi primera obra y la del departamento de teatro de OCESA, recuerdo Federico Gonzáles Compean nuestra última función y tú le gritabas al público 'sí se puede' y todos llorábamos. El compromiso que hicimos (los actores) es de mucho sacrificio y mucha resistencia, las funciones en la semana son tu vida; esto no es sacrificio porque lo escogimos y no puedo creer que 25 años después estemos las mismas caras, celebrando todos los triunfos. A los productores gracias por darnos vehículos donde nos podemos trepar para volar y ser lo que venimos hacer al mundo", expresó Bianca Marroquín, quien protagonizó los musicales "Chicago" y "Mary Poppins".

Noche de anécdotas

Las anécdotas siguieron con el productor Morris Gilbert, quien recordó cuando Roberto Blandón hizo audiciones para "Los miserables", buscando el papel de Jean Valjean, pero al no conseguirlo salió enojado del lugar sin escuchar que el director de casting lo había elegido para otro personaje, el mafioso Thénardier, por lo que el productor tuvo que salir corriendo trás de él para convencerlo de quedarse.

"Fue casi una lucha cuerpo a cuerpo, evidentemente logré convencerlo - luego Gilbert le dijo a los actores que estaban en el escenario - muchachos háganle caso a sus productores, es el mejor papel que has hecho en tu vida, estuviste brillante".

Pero Blandón respondió comentando que el actor debe tener algo de masoquista, porque la carrera en el teatro es de altibajos y a veces la paga no es tan buena, pero el actor tiene el compromiso de dar el cien por ciento de él en el escenario, así esté enfermo o con un familiar en el hospital.

"Pero esa dosis de dolor se vuelve dosis de alegría de que estás haciendo bien las cosas, y como dice Bianca, nadie nos puso una pistola para estar aca arriba en el escenario, pero esa dosis es muy saludable y esperemos que sigamos con estas maravillosas obras de teatro que produce Ocesa Teatro", señaló Blandón.

La noche terminó con una sesión de karaoke, en el cual participó todo el elenco de "Aladdín" y los actores e invitados, quienes se divirtieron en el escenario bailando y cantando. Cuando el público salió del recinto, se topó con la sorpresa de que tenían la posibilidad de llevarse una réplica de las placas que a lo largo de 25 años se han develado en esta empresa.

