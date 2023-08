El "team infierno" es cuestionado acerca del bullying que existió en "LCDLFM": "No venimos a educar a nadie"

"La casa de los famosos México" llegó a su final, luego de dos meses de emisiones, siendo Wendy Guevara quien se llevó el primer lugar y un premio que consta de 4 millones de pesos, por lo que, a menos de 24 horas, los integrantes del "team infierno" ya comenzaron una gira de entrevistas, por lo que hace unos minutos Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar recibieron en el estudio de su noticiero a Wendy, Nicola, Poncho, Sergio y Emilio, quienes hablaron del supuesto bullying que se produjo dentro de la casa, ¿qué respondieron los exparticipantes?

El "team infierno" tuvo que guardar sus trinches y la compostura en la primera entrevista que concede para la televisión, pues esta mañana vistió "Despierta", el programa de noticias matutino de Televisa. Aún sin estar muy consientes del fenómeno que produjo el reality show del que fueron partícipes, los exhabitantes de la casa respondieron algunas preguntas que el público envió y en las que se evidenciaron algunas de las cuestiones que fueron más criticadas en las redes sociales, mientras el programa era emitido, a partir del 4 de junio.

Además, Dithuribide se dio a la tarea de recibir al team con los platillos que, mientras seguían dentro de la casa, anhelaban más volver a probar; a Wendy le llevaron un pozole, a Nicola un ceviche peruano, a Poncho hotcakes y chocolate, mientras que a Sergio le sirvieron una torta de elote y a Emilio postres japoneses.

Wendy aún no se cree que es la ganadora de "LCDLFM"

Además de confesar que aún no sale a la calle, por lo que aún no dimensiona el éxito del programa, Wendy Guevara, la ganadora del reality, dijo que aún no digiere su triunfo. "La verdad que estoy impresionada, estoy muy agradecida de que me den la oportunidad de llevar la batuta de la comunidad trans y que vean que también nostroas podemos, todavía no me cae, no me cae", destacó.

Guevara expresó la gratitud que experimenta de haber recibido 18 millones de votos, sin embargo, dio reconocimiento a cada uno de los integrantes de su equipo, al reconocer que, sin ellos, la fórmula que produjo el interés del público no se hubiera cumplido.

Poncho de Nigris cumplió su cometido

Para Ponche de Nigris, uno de los más experimentados en material de realitys, uno de los objetivos que tuvo el "team infierno" fue el de entretener al público mexicano, a través de la unión que cultivaron a lo largo de 10 semanas, con pleitos, reconociliaciones, alianzas, lágrimas y risas, por lo que estimó que el cometido que se trazaron se cumplió hasta los últimos momentos del show.

"Participar en un programa así es un reto personal para nosotros, fue un reto personal para mí con mi familia, con mis hijos chiquitos, volver a entrar a un reality; yo estuve en ¿Big Brother´, llegar a la final y ¿qué le aporta a la sociedad? entretenimiento y diversión, tratamos de entretener e al gente para que se divirtieran, que se salieran de sus problemas, no venimos a educar a nadie, el objetivo es entretener al público y fue lo que hicimos", destacó.

Sergio Mayer, arriesgó su carrera política con su entrada a "LCDLFM"

Mayer dijo que, en su caso particular, haber tomado de decisión de unirse al reality fue todo un riesgo, debido a que ya contaba con una carrera política previa que podría ser afectada pues, cabe recordar que fue diputado federal, sin embargo, destacó que sintió una gran dicha a la hora de que informaran a los integrantes del equipo que el programa había unido familias, lo que para él y sus compañeros era inimaginable y un parteaguas para la televisión mexicana.

"No nos imaginamos la dimensión de unir familias y que, nuevamente, se sienten a su casa a conversar un programa, a platicar, a hacer apuestas, a apoyar (...) Se demostró que en el ´team infierno´ hubo lealtad, amor, cariño, hubo inteligencia, hubo todo", sin embargo, destacó que "una palabra, una expresión que digas que no guste, genera un hate tremendo y ese es el riesgo que todos corrimos", profundizó.

Nicola Porcella dice si se sintió bulleado dentro de la casa

Dithurbide no perdió la oportunidad de preguntarle a Nicola si se había sentido ofendido, luego del episodio en que Sergio Mayer le bajó la rompa anterior para untarle crema, uno de los más criticados por los internautas, que aseveraron que los integrantes de la casa acosaban y bulleaban a el peruano, sin embargo, el deportista dejó descartado cualquier tipo de rumor, asegurando que nunca sintió que sus compañeros lo hubieran agredido, pues destacó que él también tuvo acciones que pudieron haber sido tomadas como subidas de tono.

"Olvídate que me haya podido sentir ofendido, al contrario, me divertí, me paré, me reí, le dije a Sergio que me compre otra crema porque al día siguiente me levanté humectado", aclaró. "La verdad que son como mis hermanos, eran mi familia, nunca fue ese bullying era divertirnos, yo también entonces tendrían que haberme dicho cuando le habría la puerta del baño a todo el mundo", puntualizó.

En ese sentido, de Nigris, con su característica personalidad destacó: "Sin carrilla no hay pandilla, pero nosotros así nos llevamos y así nos queremos".

Emilio Osorio, reconocido por su madurez

Para Emilio, el más joven de los habitantes de la casa, se sintió halagado cuando la periodista le habló de su madurez, pue destacó que al entrar a la casa, tenía en mente de poder aprender de sus compañeros que tenían más experiencia. "Mi punto en la casa era encontrar una familia y el ´team infierno´ me arropó" y, si bien, el joven de 20 años estuvo de acuerdo en que no estaban en televisión para educar, a su consideración, el equipo si demostró a las familias mexicanas lo que era la lealtad, un punto clave para ganarse su cariño y reconocimiento.



