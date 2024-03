El Síndrome de Down no ha frenado a Mónica Arce, ganadora de 12 premios como Mejor Actriz

Mónica Arce tiene 32 años y Síndrome de Down. Y puede presumir que ha logrado 12 premios como Mejor Actriz en festivales internacionales de cine, gracias a su protagónico en el filme “La laguna rosa”, que estrenará el mes próximo en salas nacionales.

Certámenes de India y Singapur se han decantado por la joven que tenía desde hace tiempo el sueño de ponerse frente a una cámara y contar historias.

En la cinta co dirigida por Juan Arce, interpreta a una mujer que desea ser bailarina de ballet y cuenta con un hermano lejano.

“Quería ser actriz, pero no fue fácil por tener la luz y la cámara es difícil, a veces la mirada se me iba por otro lado porque no podía encontrar un punto fijo”, comenta Mónica a EL UNIVERSAL

“Mi hermano Juan sí me la pasé padrísimo con él, pero si fue exigente conmigo. Me decía que dijera otra vez las cosas de manera natural, trabajar con esa exigencia es algo con lo que se puede aprender más”, agrega.

En total han sido una docena de galardones los que ha conseguido en los últimos dos años, que ha sido el periodo de recorrido festivalero para la cinta.

“Son muchos, estoy agradecida”, señala.

Ayer, en un complejo exhibidor del sur de la Ciudad de México, se llevó la premier del largometraje a beneficio de fundaciones que ayudan a la comunidad de discapacitados.

El evento se realizó previo al Día Mundial del Síndrome de Down, que se efectúa este jueves. Se estima que una de cada 700 personas nacen con dicho síndrome.

“Quiero mostrar que la gente que tiene esto, igual que yo, podemos tener metas y logros, podemos ser actores, lo que queramos”, comenta Mónica.

La cinta saldrá inicialmente en salas de la capital mexicana, para luego extenderse a otras ciudades de la República. Luego se buscará vía fundaciones y escuelas, llegar a otros públicos.

rad