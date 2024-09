Trabajar tantas horas de ensayo, cantar y bailar, y desplazarse de un lugar a otro puede ser cansado para la cantante Erika Alcocer, quien es parte de Generaciones Tour. Sin embargo, comparte cuál es su secreto para que no se le acabe la energía entre tanto ajetreo: “Estamos cansados, pero lo bueno es que aquí en los ensayos tenemos muchos pasteles; también hay sándwiches, pasta, así que por carbohidratos no paramos”, comentó entre risas.

Lee también: Comienza cambio de rostro en el Estadio Azteca

Erasmo Catarino, bueno para cantar; del baile, ni hablamos

Erasmo Catarino, exparticipante de "La Academia", ahora es parte del tour "Generaciones". Foto: Instagram



Qué bueno que “La Academia” es un reality de canto y no de baile, porque, de lo contrario, Erasmo Catarino hubiera sido el primer eliminado. Lo que pasa es que el ganador de la cuarta generación de este reality de Azteca está inmerso en sus compromisos de ese mismo tour con sus excolegas, donde inevitablemente tendrá que hacer algunos pasos de baile, algo que confiesa es su “coco”. “Soy bastante malo para los pasos, pero me han ayudado bastante”, confesó entre risas.

Lee también: ¡Xóchitl Galvez vota... por Mayito!

Lalo España, harto de la falsedad de los políticos

Lalo España se ha dado a conocer por sus múltiples personajes de comedia. Foto: Instagram



Lalo España habló sobre lo que espera del próximo sexenio con la primera presidenta de México. Y aunque intentó no meterse en polémicas —pues dice que no le ha ido bien cuando habla de política—, soltó que con el gobierno actual no se hizo nada de lo que prometió en cuestión de cultura: "No nos ha ido bien con todo lo que se prometió de la cultura. Fue muchísima falsedad. Entonces, pues... a ver a qué le tiramos. En lugar de generar apoyos, ¡los quitaron! Y eso fue terrible", nos dijo el actor.

