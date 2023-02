El rotundo cambio de look de la mamá de Cristiano Ronaldo que le quitó varios años de encima

Hace varias semanas, la vida de Cristiano Ronaldo y cambió completamente luego de cerrar contrato con Al-Nassr F. C., de la Liga Profesional Saudí. No solo el futbolista tuvo que centrar la mente en un equipo nuevo, sino también su familia, que siempre lo acompaña en su carrera y que esta vez tendrá que adaptarse a una nueva cultura.

Quien también ha dado un paso para el cambio, fue la madre de Cristiano: María Dolores Aveiro. La mujer de 68 años trajo tres hijos al mundo junto a José Dinis Aveiro, quien falleció en 2005 a causa de fallas renales por alcoholismo. Además del delantero de la Selección de Portugal, la señora es madre de Hugo, Kátia y Elma.

Dolores suele colgar fotografías en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 3 millones de personas, acerca de sus paseos, sus rutinas de caminatas y sus momentos especiales en familia y con CR7. Es por eso que muchos fans del jugador del equipo de Medio Oriente pasan a dejarle saludos y buenos deseos.



Además de los logros deportivos de la pareja de Georgina Rodríguez, la señora suele posar para la cámara para presumir su estilo colorido para vestir, algo que invita e inspira a otras mujeres a animarse a portar todas las tonalidades en la indumentaria y dejar el clásico negro o los colores neutros para otras ocasiones.



En una de sus publicaciones recientes de Instagram, María Dolores ha presumido su asombroso cambio de look, de la mano de su estilista personal: el brasilero Max Moraes. Junto a una amiga y el profesional del cabello, la madre del goleador histórico de Portugal posó para la cámara luciendo más rubia y con su pelo alisado.



“Día de pelo y uñas con mi amiga Fátima, en la mejor peluquería”, fue el epígrafe con el que acompañó la fotografía compartida con sus millones de fans. Y también volvió a colgar un primer plano de su rostro con el texto: “Hoy fue el día de cuidarme”. Lo que siguió fue una catarata de comentarios de parte de los internautas.



“Conserve ese color con este corte, porque se ve hermoso”, “¡Dolores se ve tan bonita! “Se ve 20 años más joven” y “Preciosa, más joven con este color de pelo”, fueron algunos de los halagos que recibió la bella mujer. Pero también hubo quienes dejaron mensajes con otra intención. "No fue solo pelo y uñas, el rostro recibió un gran tratamiento de rejuvenecimiento" y "Por favor deja esa sesión de fotos y filtros. No es necesario, respetate, no necesitas esas cosas", fueron otros comentarios.