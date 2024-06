El romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal, lo más leído de la semana

Cuando en diciembre se haga un balance informativo, la semana que acaba de concluir estará marcada como la Nodal-Aguilar. La recién pareja sentimental estuvo en todos lados y en boca de propios y extraños, algo que se ha sido un fenómeno sin precedente inmediato.

Ningún lugar es privado para la nueva pareja de Ángela Aguilar y Christian Nodal así sea del otro lado del mundo. La muestra es que un joven los reconoció en el parque Disney de París y les pidió tomarse fotos con él por separado, imágenes que cimbró a Instagram tras colgarlas en su cuenta personal. Christian, quien en las fotos luce un gorro de mago similar al que usó Mickey Mouse en la cinta "Fantasía", viajó a la capital francesa para presentarse en la semana de la moda y Ángela lo acompañó.

Por cierto que para la hija menor de Pepe Aguilar las cosas no han sido fáciles de asimilar en cuanto a atención mediática. En una entrevista para la revista “Quién” dijo que pese a la serie de ataques y críticas de las que ha sido objeto tras darse a conocer su relación, no saldrá a dar explicaciones de lo ocurrido. “No hicimos nada, no rompimos nada. Dennos chance, luego les explicamos bien”, dijo. A la cantante se le ha acusado de haber sido la causa del rompimiento de Nadal con la rapera argentina Cazzu, madre de su hija Inti.

En esta semana una de las versiones que más retumbó en las redes fue que Ángela y Nodal ya habrían contraído matrimonio. Esto se debió a que la cantante lució maquillaje de Stefano Comelli, un experto en la materia de acuerdo con su carpeta de trabajo. El propio artista fue quien subió la imagen en donde la mexicana porta una bata blanca.

Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen juntos en París.

La mamá de Nodal también entró al menú especulativo al subir un video en donde se encuentran imágenes de Inti, hija de Christian y en donde también aparece su exnuera Cazzu. El video fue hecho para celebrar los 22 años de su hija Amely, pero fue suficiente para que usuarios criticaran el hecho y calificaran de inmaduro a Christian por presuntamente andar lastimando a personas que lo aman.

Aracely Arámbula agradece a Emmanuel

La que rompió informativamente la semana fue Aracely Arámbula quien en su cuenta de Instagram mandó un tierno mensaje al cantante Emmanuel. Y no es que haya algo amoroso entre ellos, sino que la actriz está agradecida de la manera en que el intérprete ha tratado a los hijos de ella, quienes no conviven con su padre biológico Luis Miguel. “La Chule” redactó “felicidades a un gran padre, artista y ser humano. Gracias por ser tan lindo con mis hijos”, lo que generó comentarios positivos en su entorno.

