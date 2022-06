“El reino de Dios” arrasa en la última noche del FICG

Guadalajara.- La noche de ayer llegó a su fin la 37 edición el Festival De Cine de Guadalajara y durante esta última velada se dieron a conocer los nombres de las cintas y los actores ganadores de este año.https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos

La sorpresa la dio el pequeño actor Diego Armando Lara Lagunas, quien a sus 10 años se llevó el reconocimiento del jurado como Mejor Actor en competencia nacional, gracias a su trabajo protagónico en la cinta “El reino de Dios”, de la cineasta Claudie Sainte- Luce.

“El reino de Dios” arrasó en la premiación al llevarse cinco estatuillas en: premio Mezcal de Película, Dirección y Fotografía, además del Jurado Joven, conformado por estudiantes de Latinoamérica y EU.



Foto: Instagram

Lee también: Sergio Mayer advierte que podría demandar a Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra

"Le dedico esto a mi abuela, que hace tres meses se fue y va para allá, ¡muchas gracias!", exclamó Claudia Sainte -Luce en el escenario.

Por su parte, la actriz Matha Aura, quien también forma parte de la cinta y se encuentra recuperándose de una neumonía en la Ciudad de México, se alzó con el Mezcal a Mejor Actriz por su papel en “Coraje”, filme con tintes biográficos.

Dirigida por su hijo Rubén Rojo Aura, cuenta la historia de una actriz de la tercera edad que va perdiendo la vista y teniendo que recomponer sus relaciones familiares: "Como dije, la hice para y por mi madre, es un homenaje para ella y la verdad es un regalo para mí. No puede estar aquí esta noche, pero está feliz de que este proyecto haya acabado así", apuntó el realizador.

“Coraje” también mostrará en casa el premio FIPRESCI, que otorga la crítica internacional.

La cinta “Goya”, una historia de dos hermanos que empiezan una travesía para rescatar a una perrita que se encuentra en poder de un vecino misterioso, también fue una de las ganadoras de la noche, pues consiguió el Premio del Público.

La ceremonia de clausura de la 37 edición del FICG (por sus siglas), se realizó en la sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas, sede principal del certamen.

Tras la ceremonia se proyectó el documental “Tigres del Norte: historias que contar”, con la presencia del grupo que por la mañana agradeció la oportunidad de presentar el material.



Otros premios

Premio Hecho en Jalisco: Escocia no es un banco, de Carlos Matsuo y Cristian Franco

Rigo Mora a Corto Animación: Ice Merchants (Portugal, Reino Unido y Francia)

Largo Animado de Animación: Nayola (Portugal, Bélgica, Francia y Países Bajos)

Largo Iberoamericano Documental: Alis (Colombia, Chile y Rumania)

Largo Iberoamericano Ficción: Carajita (República Dominicana y Argentina)

Actriz Iberoamericana Largo Ficción: Magnolia Núñez, por la Carajita (República Dominicana y Argentina)

Actor Iberoamericano Largo Ficción: Nahuel Pérez Biscayart, por One year , one night (España, Francia)

Ópera Prima: Utama (Bolivia, Uruguay y Francia)

Lee también: Apio Quijano le responde a Lolita Cortés tras criticar a Kabah: “Déjanos en paz”