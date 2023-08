El regreso de Luis Miguel y la polémica de Yahritza y su esencia, entre lo más leído de la semana

Más de 40 canciones como repertorio, luciendo sumamente delgado y dedicando “Cucurrucucú Paloma” a su actual pareja, Paloma Cuevas. Así fue como regresó Luis Miguel a los escenarios, siendo la ciudad argentina de Buenos Aires y más de 15 mil personas, los que tuvieron la fortuna de atestiguarlo. Con esto, “El Sol” dio inicio a su gira internacional 2023 que pisará México en noviembre próximo.

Críticas a Yahritza y su esencia

¿Su fin en México? Yahritza y su esencia, grupo conformado por tres hermanos de origen mexicano, pero surgido en Washington, fue criticado ampliamente por su opinión negativa de la capital mexicana y su comida, diciendo de esta última que era mejor la de su lugar natal. Esto causó indignación en las redes sociales, donde se impulsa una campaña de cancelación para los cantantes de “Soy el único”, quienes luego se disculparon, pero el daño ya estaba hecho.

Burlas para Mar de Regil

Mar de Regil, hija de la actriz Bárbara de Regil, se convirtió en tendencia no sólo por poner a la venta dibujos realizados por ella con un costo de entre 3 mil y 6 mil pesos, sino porque alguno fue señalado de ser plagio. Tal es el caso de una pintura con la imagen de Homero Simpson, similares a otras que están disponibles en otro sitio. La cosa no solamente es que están mal hechos, de acuerdo con usuarios de redes sociales, sino que además puede estar explotando figuras comerciales sin autorización oficial.

Lusi Fernando Peña ahorra con tenis clon

Luis Fernando Peña, el “Ulises” de "Amarte duele", abrió el debate sobre la compra de productos piratas, luego de dar a conocer que él ,prefiere adquirir tenis no originales. La razón, explica, es que es mejor tener a sus hijos bien atendidos, que gastar miles de pesos en algo oficial. Los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar. El actor no se quedó callado cuando alguien se refirió a él como naco, a quien le respondió que quien lo atacaba seguramente también compraba en tianguis, pero no lo aceptaba.

Andrea Legarreta llora la muerte de su madre

Semana triste para Andrea Legarreta, quien perdió a su madre. La propia conductora de "Hoy" contó en su red social que la autora de sus días falleció el mismo día que celebraba su aniversario de bodas. Como siempre la felicitó por teléfono, pero no recibió respuesta. Luego fue encontrada acostada en su cama, con indicios de haberse estado preparando para los festejos.