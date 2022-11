El productor René Herrera retoma el cine negro en “Emboscada”

Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y en 2017, una vez que sus obras no fueron aceptadas para recibir un codiciado estímulo fiscal, el cineasta René Herrera recordó que tenía a su disposición un edificio ubicado frente al icónico Teatro Blanquita en la Ciudad de México, para hacer algo creativo en él.

"Le hablé a un cuate y le dije que en dos meses le entregaría un guion de película", cuenta.

"Dije: puedo hacer un drama de parejas muy fuerte, pero no, quería contar cosas distintas y me pareció que el thriller era un género muy bondadoso y aparte soy fan del cine negro, así que por ahí me fui", agrega.

Lee también: Santa Fe Klan hace llorar a Paquita la del Barrio en el escenario

Así, en poco más de 60 días, salió de su imaginación “Emboscada”, historia en la que un mafioso pierde el cuerpo de una víctima en el interior del edificio, por lo cual emprende su búsqueda en compañía de la encargada del lugar.

Ramón Medina (“El señor de los cielos” y “Malverde: el Santo Patrón”) y Adriana Llabrés (“Vencer la ausencia” y “Narcos: México”) fueron sus actores elegidos para la aventura filmada en la Semana Santa de 2018 y que ya está en salas comerciales.

"No hay manera de que un cuerpo desaparezca así como así, eso me daba el pretexto perfecto para ir escribiendo", apunta Herrera.

El presupuesto sólo alcanzaba para 12 días. Ni uno más. Y además, sólo se les prestó dos departamentos, ambos dando a la escalera, por lo cual requería de cierta puesta en cámara para hacer sentir que la más de media docena de espacios que visitan durante el filme, eran reales.

Lee también: Entre lágrimas, Danna Paola explica por qué pospone su gira XT4S1S

Junto con el cinefotógrafo Carlos Hidalgo (Cantinflas y Guten tag Ramon) se planearon los tiros necesarios y, ya con el elenco, se ensayaba mucho antes de tomar la escena.

"Era muy rápido, pero un agasajo porque con René leíamos mucho, platicábamos la escena y prácticamente llegábamos al set listos para tirar; no había mucho margen de error y eso lo tomamos como reto", relata el histrión Medina.

"Estaba todo en el guion, realmente facilitaba mucho el trabajo leer algo así; tuve la oportunidad de usar muchas cosas que ya he experimentado, visto en otros personajes (de hombre rudo y fuerte) y se adecuaban perfecto para darte a este el arco dramático", agrega.

Prácticamente toda la película se desarrolla en el edificio, a excepción de los primeros minutos donde se lo ve a Frank caminar por calles aledañas para llegar al sitio.