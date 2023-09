“El peregrino” va por respuestas sobre la fe

Jorge Said ha sido testigo de decenas de ritos, tradiciones ancestrales y peregrinaciones que se hacen alrededor del mundo en busca de la espiritualidad humana. Aún así, el periodista y corresponsal de guerra acepta que le gustaría ser un hombre con más fe.

El conductor de la serie El peregrino se unió a este programa con la intención de buscar en las prácticas espirituales indicios de una respuesta a las grandes preguntas de la humanidad como: ¿existe Dios?

“A veces la pierdo (la fe) porque soy una persona muy racional, me cuesta creer en los milagros, en mi propia religión cuando he estudiado la historia de la religión soy muy crítico de toda la interpretación que han hecho de la biblia”, señala Said en entrevista.

Los carnavales en el techo de Bolivia, la Pascua judía en Tierra Santa y la celebración de Semana Santa en México son algunos de los rituales culturales que explora en la segunda temporada de este programa en el que recorre lugares sagrados de los cinco continentes.

Se trata de 10 episodios que serán transmitidos en History a partir del 2 de noviembre a las 22;40 horas.

“Hoy en día me siento con cierta tranquilidad y he encontrado algunas respuestas, la búsqueda del equilibrio entre lo material y lo espiritualidad para mí siempre ha sido una constante inquietud”, señala el periodista.

Durante la producción de este programa, asegura que ha aprendido que todas las religiones son iguales en propósito, lo que él, como muchos seres humanos, comparte.

“Las religiones se diferencian en sus ritos, por su espacio geográfico, pero en realidad todas buscan darle una explicación a la vida y la trascendencia”, destaca.

Por eso, en esta segunda temporada Said promete que a través de los recorridos mostrará esa línea común en distintas prácticas espirituales de las que fue testigo.

Pide organización religiosa

Aunque el chileno es consciente de que la religión y la política han estado siempre de la mano, reconoce que es importante tener una religión organizada para que pueda ser una mancuerna benéfica.

Desde su posición ha analizado ciertas prácticas políticas que se refugian en la religión para dar sentido a algunas interrogantes o problemáticas sociales.

“Es cosa de verlo con Vladimir Putin (presidente de Rusia), después de que no creía en nada, ahora es una persona que está súper cercana a la Iglesia ortodoxa y le dan una explicación religiosa a la guerra contra Ucrania”, señala.

Mientras, en el caso de México no le entusiasma la idea de que haya candidatos abiertamente religiosos como Eduardo Verástegui, pues considera que a veces la fe puede ser una excusa para evadir ciertas responsabilidades.

“La mayoría de esas personas que creen estar tan cerca del pueblo en realidad no lo están, es un poco como lo que ocurría con Jair Bolsonaro en Brasil, son políticas destinadas al fracaso, porque son muy populistas y se asientan en la religión, en Dios, en la respuesta fácil, en una especie de inmovilidad de los social”, opina el conductor.