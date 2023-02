El particular motivo por el que Evangeline Lilly rechazó el papel de Wonder Woman

‘Wonder Woman’ es sin dudas uno de los personajes de acción más influyentes de la cultura del cómic, y son pocas las actrices afortunadas las que han podido darle vida en la pantalla grande.

Gal Gadot es la última ‘Wonder Woman’, pero la actriz de origen israelí casi se queda sin el papel, ya que el mismo estaba destinado para Evangeline Lilly.

Leer mas: Ant-Man presenta a la nueva heroína: su hija Cassie Lang

Evangeline Lilly saltó a la fama gracias al papel de Kate en la exitosa serie “Lost”, y luego fue la elfa Tauriel en la trilogía de “El Hobbit”. Sin embargo Evangeline Lilly se dio el lujo de rechazar el papel de ‘Wonder Woman’ hace un par de años atrás.

Leer más: Gal Gadot se sumó a las tendencias de las camisas oversize

¿Por qué rechazó el papel?

Evangeline Lilly confesó que muchos años atrás le ofrecieron el rol de Wonder Woman, en un proyecto que finalmente fue cancelado. Esta confesión fue realizada en el programa “Happy, Sad, Confused” de Josh Horowitz.



Foto: Evangeline Lilly. Fuente: Instagram @evangelinelillyofficial

Previo a que Evangeline Lilly fuera elegida para ser Hope Van Dyne en la película “Ant-Man”, la actriz tuvo un encuentro con el director Joss Whedon (quien dirigió películas como “Avenger: Age of Ultron” o “La liga de la justicia”).

Whedon le ofreció el papel de Wonder Woman a Evangeline Lilly, pero la actriz aseguró que en aquel momento no estaba interesada en interpretar a la superhéroe de DC.

"No me atrajo y no hubo nada en la reunión que me entusiasmara o me hiciera pensar, ‘Oh, tengo que hacer esto’. Simplemente no… Nada hizo clic. Nada se sentía bien", explicó Evangeline Lilly. Sin embargo esta no fue la única oferta que recibió Lilly para interpretar a Wonder Woman.



Foto: Evangeline Lilly. Fuente: Instagram @evangelinelillyofficial

Cuando Evangeline Lilly estaba filmando la primera temporada de “Lost”, la actriz ya había recibido una oferta para este personaje, pero no develó quién se la hizo.