El particular baile de Evaluna Montaner que desató críticas en las redes

Camilo y Evaluna Montaner forman una de las parejas más queridas del espectáculo, pero también son una de las más mediáticas. Los jóvenes comparten muchos momentos de su intimidad en las redes sociales, y si bien sus fanáticos atesoran estos momentos, otras personas los consideran ridículos.

Recientemente el intérprete de “Ropa cara” posteó un video en su feed de Instagram donde se lo ve en la cama, mientras Evaluna baila por toda una habitación.

Sin embargo lo que fue criticado por los usuarios de las redes sociales fue el atuendo de Evaluna. La hija de Ricardo Montaner se mostró luciendo un pantalón deportivo, una camiseta en la cabeza, y todo el abdomen y el pecho al descubierto.

“Manda este video a alguien sin ninguna explicación. Bye”, escribió el colombiano en la descripción de la publicación.



Evaluna baila por toda la habitación haciendo ruidos graciosos y movimientos de ballet. Como se mencionó en párrafos anteriores, algunos fanáticos del matrimonio encontraron el video divertido, pero otros no tanto.

“Son tan raros que a veces pienso que no son de este planeta, pero ok amo sus rarezas", "ridículos", "de seguro índigo está dormida y por eso la relajación absoluta", "payasa", "bueno es que ellos son tan raros que hacer ridiculeces es muy normal", "amo a estos dos jaja", "así se ve una persona feliz", "se están volviendo locos", "no pudo ni expresar mi opinión jaja", "preciosos", fueron algunos de los mensajes que escribieron en el posteo de Camilo los usuarios de Instagram.



Foto: Camilo y Evaluna. Fuente: Instagram @camilo

El posteo de Camilo ya acumula más de 325 mil me gusta, y celebridades como Thalía, Morelli, entre otros se atrevieron a darle like y a dejarles algún comentario. La pareja se encuentra en el medio de la gira “De Adentro Pa Afuera Tour”, con la cual están visitando varios países de Latinoamérica.