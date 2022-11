El padre de Armie Hammer falleció a los 67 años

El padre de Armie Hammer, Michael Armand falleció a los 67 años, el pasado domingo, sin embargo, la noticia no se dio a conocer sino hasta este martes, por el representante del “titán de los negocios”, pues por años se encargó del negocio petrolero familiar. Entre los reportes actuales, aseguran que el actor de “Call me by your name” había roto toda relación con él desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada y violación.

El pasado martes, el representante de Michael Armand informó que “el magnate del petróleo”, como también era conocido, había perdido la vida luego de atravesar una dura batalla contra el cáncer, por lo que "ahora está en paz". Este fue el único dato que hasta ahora se conoce acerca del fallecimiento de Armand que, al igual que su hijo, llegó a ser señalado por supuestas conductas sexuales inapropiadas.

Michael Armand estuvo casado con Dru Ann Mobley, desde 1985 y hasta 1997, con quien tuvo dos hijos, Armie y Viktor Hammer de 36 y 34 años, respectivamente. Más tarde, volvió a contraer nupcias con Misty Millward con quien continuaba casado en el momento de su muerte.

Desde la década de los ochenta, Armand se dedicó a negocios de banca de inversión, hasta que pasó a hacerse cargo del negocio familiar Occidental Petroleum, impulsado por su abuelo Armand Hammer, quien le heredó una cuantiosa fortuna valuada en 40 millos de dólares.

La muerte de Michael Armand se produjo a pocos meses que se diera a conocer que su hijo Armie había estado involucrado en acusaciones de índole sexual por externar sus deseos de violación y canibalismo a diferentes mujeres, mientras seguía casado con la presentadora de televisión y experta en temas culinarios Elizabeth Chambers.

De acuerdo a diferentes medios, tras que la noticia se lanzara en medios internacionales, el padre de Armie tomó la decisión de expulsarlo de su herencia, motivo por el cual el actor estaría en problema financieros, pues hace unos meses se especuló que Hammer estaba vendiendo tiempo compartido en una de sus propiedades de la Islas Caimán.

Hoy, salieron las primeras imágenes de Armie, en público desde que su padre falleció, en la que se le vio paseando en las inmediaciones de Venice, en el que reside desde que volvió de las Islas Caimán, y en la que se refugió cuando se dieron a conocer públicamente las acusaciones en su contra.

De acuerdo con lo que se ha dicho en medios, la propiedad donde vive el actor le pertenece a Robert Downey Jr, quien sugieren que es quien está pagando la terapia de rehabilitación el que Hammer está inscrito.

De acuerdo con las imágenes, Armie luce desaliñado y con barba crecida, vistiendo una camiseta, pantalones y sandalias, misma vestimenta que utilizaba en su última aparición captada por paparazis el 25 de octubre pasado.