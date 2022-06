El nuevo amor de Nodal y la boda de Britney, entre lo más leído de la semana

Britney Spears nunca puede librarse de los escándalos, la princesa del pop por fin pudo contraer matrimonio con su prometido Sam Asghari, pero ese día que estaba previsto para ser uno de los más felices de su vida, se convirtió en un completo desastre, luego de que su primer esposo, Jason Alexander, irrumpiera en la casa de la cantante para intentar colarse en su boda.

A través de sus redes sociales, Alexander comenzó a transmitir un video en vivo en el que apareció afuera de la casa de Spears, pero ante la negativa de los guardias de seguridad para dejarlo entrar, se coló a la casa de su ex, donde continuó transmitiendo hasta que fue detenido y sometido para su arresto.

Los invitados fueron contados, cabe mencionar que la familia de la cantante no estuvo presente, pero entre los asistentes estuvo Donatella Versace, Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gómez y Madonna con quien recreó el beso que se dieron en 2003 en actuación de los premios de la cadena MTV de ese año.

La salud de Justin Bieber

Justin Bieber quien hace unos días ofreció un exitoso show en la Ciudad de México, tuvo que posponer su gira por problemas de salud, ante las quejas de miles de fans, el canadiense tuvo que realizar un video a través de su cuenta de Instagram y reveló que padece un síndrome llamado Ramsay Hunt, el cual le afectó un nervio en el oído y le causó parálisis en el rostro.

En el video se observa que el canadiense no puede parpadear con uno de sus ojos y solo puede sonreír con un lado de la boca.

"Quería informarles sobre lo que ha estado pasando, obviamente, como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, y provocó que mi cara tuviera parálisis, como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", expresó.

¿Nodal tiene nueva novia?

Christian Nodal sigue en la mira de todos y tras su polémico cambio de look y nuevos tatuajes, el cantante de 23 años hizo un viaje relámpago a Guatemala para encontrarse con Cazzu, con quien fue visto de la mano y en una actitud muy cariñosa en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la capital de aquel país. Según medios locales, ambos artistas abordaron un avión con destino a Barcelona, España.

Hasta ahora ninguno de los ha confirmado o desmentido que tengan una relación, pero las imágenes y los testigo que los vieron pasearse aseguran que tanto Nodal como Cazzu se veían de lo más felices.



¿Quién es Cazzu?

Es una rapera argentina, su nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, y nació en diciembre de 1993. Aunque su carrera es relativamente corta, ya fue nominada a múltiples premios de gran relevancia, como el Latin Grammy, los MTV Europe Music Awards, y los MTV Millennial Awards en categorías como Mejor Artista de América, Artista Viral, Mejor Artista Musical, y Mejor Nueva Artista.

JLo se arrepiente de cantar con Shakira

El mundo todavía recuerda con emoción el gran espectáculo que realizaron Shakira y Jennifer Lopez en el show de medio tiempo en la edición 54 del Super Bowl el 2 de febrero de 2020.

Pero luego de más de dos años de este histórico show de medio tiempo, Lopez está estrenando su documental con Netflix llamado "Halftime", el cual se basa principalmente en describir lo que fue la preparación de JLo para ese día, que estará disponible el próximo 14 de junio.

Uno de los momentos que más llamó la atención el documental, y que los fanáticos no han tardado en comentar, es cuando Lopez aseguró que la propuesta de compartir escenario con Shakira era "la peor idea del mundo".

El New York Post también adelanta algo que sería la razón por la que JLo no estuvo de acuerdo con esa propuesta. "Era un insulto pensar que la NFL necesitaba dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista", dijo la cantante y actriz.

El show de ambas fue aclamado tanto por los espectadores como por los medios de comunicación, además alcanzó 85 millones de visitas en YouTube en sus primeros tres días y se convirtió en la más vista de la plataforma. Actualmente tiene más de 235 millones de reproducciones.

Amber tiene un nuevo pretendiente

Tras vivir uno de los juicios más mediáticos del mundo del espectáculo y perder, Amber Heard ha recibido una inesperada propuesta. Uno de sus fans utilizó las redes sociales para pedirle matrimonio a la actriz.

El misterioso hombre asegura ser un millonario de Arabia Saudita y le ofreció a la intérprete de “Mera” casarse con ella luego de que todo el mundo le diera la espalda.

A través de un mensaje de voz, el sujeto le asegura a Heard ser el único apoyo que tiene después de que el proceso legal no la favoreciera, además de que sólo él puede cuidarla.

“Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo”, se le oye decir.

