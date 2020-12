El niño que maneja a Minnie West en la cinta "No estás solo"

A Minnie West y equipo de producción de la cinta "No estás solo", actualmente en rodaje, un niño es quien los controla.

El pequeño Emilio Beltrán, uno de los actores de la cinta, le cobra a quien osa decir groserías en el set y así mantenerlo libre de leperadas.

“Es una regla que nos puso él, nos cobra dinero”, dice divertida Minnie antes del claquetazo virtual del filme, que se graba en Akumal, en Cancún.

“Ahora estamos haciendo lo que nos gusta (filmar), no frenarnos, no quedarnos estancados, también tenemos reglas para el Covid-19, protegernos”, agrega.

"No estás solo", dirigida por Beto Gómez ("Me gusta, pero me asusta" y "Salvando al soldado Pérez") es una cinta de suspenso y terror psicológico que inicia con un arquitecto viajando a Tulum para remodelar un complejo; conoce a una chica y pasan cosas raras.

Pepe Barroso ("45 revoluciones"), Camila Valero ("Perfectos desconocidos") y Mauro Sánchez ("Esto no es Berlín"), entre otros, forman parte del reparto.

“Este lugar es mágico, toda muy linda energía; estamos pasando por una situación bastante difícil (la pandemia), pero hay que estar contentos y orgullosos”, destaca Minnie.

“Estas locaciones no se usan mucho para este tipo de historias, aquí llegó Beto (el realizador) y vio la historia, en tres meses la levantamos”, añade.

La actriz también funge como productora, cachucha que dice quitarse cada vez que es llamada set.

“Si realmente te enfocas en llegar todo el dinero a la pantalla y cuentas con personas apasionadas como las que tenemos, se verá aunque no sea una película de Hollywood. Estar actuando y produciendo es divertido, es una adrenalina adictiva”, externa.

No estás solo estrenará por una plataforma digital.

