El líder de Crazy Town es el tercer integrante de la banda que ha muerto

Crazy Town fue un grupo de rap y rock de los 2000 que obtuvo gran éxito con su one hit wonder "Butterfly". Tras el lanzamiento de este tema, la carrera de la banda no se consolidó, debido a los múltiples problemas que los integrantes tenían con sustancias ilícitas y situaciones de índole personal, mismas que llevaron a la pérdida de vida de tres de ellos, ¿de quiénes se trata?

Shifty Shellshock

Shifty Shellshock, cantante de Crazy Town, murió a los 49 años. Foto: Instagram

Esta mañana se dio a conocer que Shifty Shellshock, líder de la banda, murió ayer a los 49 años; aunque las causas de la muerte no se han dado a conocer, debido a que la policía está esperando el resultado de pruebas toxicológicas, era de conocimiento público todos los problemas que atravesó por décadas, debido a su dependencia a las drogas y el alcohol.

Shifty, nacido como Seth Binzer, creció rodeado de una vida fuera de lo común; su madre era exmodelo y su padre un diseñador gráfico, el cual solía trabajar en casa rodeado de sustancias como marihuana y cocaína, lo que lo llevó a probarlas a muy corta edad.

A sus 18 años fue arrestado y encarcelado por 90 días por asaltar a un narcotraficante, pues en esa época él también solía distribuir marihuana y, con el tiempo, vendió sustancias cada vez más dañinas, de las que además era dependiente.

En 1997 fue enviado a rehabilitación y, poco después creó Crazy Town, junto a su cofundador; el músico Bret Mazur.

Y aunque el grupo vivió el éxito de una canción que sonó en todas las partes del mundo, las adicciones de Shellshock fueron mayores a su deseo de destacarse en la música, pues hubo ocasiones en que se quedó dormido arriba del escenario.

SItuaciones como esa llevaron a la disolución del grupo en 2003, lo que dio pie a una etapa de mayor dependencia a sus adicciones, que trató de rehabilitar en realityshows de famosos exadictos, pero Shellshock nunca pudo ganarles la batalla.

Adam Goldstein

Adam Goldstein y Travis Barker, uno de los mejores amigos del DJ, que perdió la vida en 2009. Foto: Instagram

Adam Goldstein o DJ AM formó parte del grupo sólo por un tiempo, sin embargo, fue uno de los integrantes que más se dio a conocer, al emprender su carrera como solitario, pues trabajó en los álbumes de grandes artistas como Madonna, Will Smith y Papa Roach.

También se dio a conocer por su estilo de vida de celebridad, pues solía salir a fiestas, las que musicalizaba, en compañía de Nicole Richie, que era su novia en ese entonces, y con otras figuras como Paris Hilton, Samantha Ronson, Steve Aoki y Travis Barker, con quien sostuvo una amistad muy estrecha, sobre todo, luego de que ambos se convirtieran en los únicos sobrevivientes de un avión que se estrelló en 2008.

Sin embargo, Adam moriría al año siguiente, con sólo 36 años, debido a lo que pareció ser una sobredosis, pues su cuerpo se encontró rodeado de diferentes drogas, como crack, cocaína y un ansiolítico que le fue recetado, para controlar los dolores que le dejaron las múltiples heridas del accidente aéreo.

La noticia de que, probablemente, estaba consumiendo drogas el día de su muerte, sorprendió en los medios de comunicación, pues se sabía que habían pasado alrededor de 11 años desde que Goldstein se había mantenido alejado de sus adicciones.

Rust Epique

Rust Epique murió a los 36 años, cuando por fin había formado una banda de rock mucho más sólida, conocida como Pre)thing, y que se encontraba subiendo a la cima de las listas, con el tema "Faded Love", pero el músico no pudo ser testigo del lanzamiento de su álbum debut, pues murió días antes de que este llegara a las tiendas de discos.

Murió en su casa de Las Vegas, luego de sufrir un infarto, y tras la pérdida de su líder, Pre)thing nunca volvió a lanzar música.

Cabe destacar que Rust fue el único integrante de Crazy Town que abandonó la banda, antes de su disolución, debido a que los miembros de la banda creían que era "demasiado loco" para seguir trabajando con ellos.

