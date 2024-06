Madonna, Luis Miguel y Bad Bunny encabezan la lista de giras más exitosas

La "Reina del Pop" Madonna lidera la lista de las giras más exitosas de la primera mitad del 2024 con su "Celebration Tour", alcanzando un impresionante bruto de 179 millones. Esta gira no solo ha establecido nuevos récords sino que también ha reafirmado el estatus legendario de la icónica artista. Hasta ahora, se han vendido un impresionante total de 856,247 entradas en solo 34 de las 65 fechas programadas, esto, de acuerdo a un reciente informe de Pollstar.

Detrás de Madonna, encontramos al puertoriqueño Bad Bunny, cuyo "Tour Más Buscado" acumuló 174.6 millones durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y mayo de 2024.

Detrás del reggaetonero se encuentra nada más y nada menos que Luis Miguel, el mexicano de 56 años, cuya gira logró recaudar 169.4 millones. El regreso de "El Sol" a los escenarios le ha traído significativas ventas, este mes de octubre regresa a CDMX en la Arena Ciudad de México después del éxito obtenido en 2023, ahora con su "Luis Miguel: Tour 2024".

¿Qué más dice el informe de Pollstar?

El informe también destaca la diversidad y el alcance global de la música en vivo, con artistas como Karol G, Bruno Mars, Seventeen y Coldplay entre los diez primeros en ingresos.

El crecimiento en los ingresos totales de las giras durante el primer semestre del año muestra un incremento del 16.7% en comparación con el año anterior, reflejando un aumento de demanda y un retorno gradual a los niveles pre-pandémicos de asistencia y participación.

Es importante tener en cuenta algunas omisiones en los resultados de Pollstar, como la ausencia de Taylor Swift, cuya exitosa gira "The Eras Tour" no ha reportado sus cifras. A pesar de ello, en diciembre pasado, Pollstar informó que el "Eras Tour" fue la gira más taquillera de todos los tiempos, siendo la primera en pasar la cifra de los mil millones de dólares. La intérprete de "Shake it Off" comenzó su gira en Europa apenas el pasado 9 de mayo, y es probable que termine liderando la lista de este año también.

