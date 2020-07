El legado que Ennio Morricone deja más allá del cine

Ennio Morricone, fallecido este lunes a los 91 años en Roma, es el compositor de bandas sonoras definitivo. Así quedará para la posteridad por derecho propio, pero a lo largo de su larguísima e inabarcable carrera musical hizo mucho más.

Fue a finales de los años cincuenta del siglo pasado cuando comenzó a trabajar como arreglista para la RAI y para la RCA, colaborando en el estudio en canciones de Renato Rascel, Rita Pavone, Domenico Modugno o Mario Lanza, entre otros.

Ya en los sesenta, unió su talento a la cantante de jazz Helen Merrill y el trompetista Chet Baker en el EP 'Helen Merrill sings italian songs' (RCA, 1962). Le siguieron después colaboraciones con Gianni Morandi, Alberto Lionello, Edoardo Vianello, Nora Orlandi, Jimmy Fontana, Catherine Spaak, Luigi Tenco, Gino Paoli, Amii Stewart, Rosy Armen, Françoise Hardy o Demis Roussos.

De aquellos años destaca su trabajo con Paul Anka, quien estrenó en el Festival de San Remo de 1964 la canción "Ogni volta", compuesta por Morricone con Roby Ferrante. La composición vendió más de tres millones de copias en todo el mundo, incluyendo un millón tan solo en Italia.

Otro éxito especialmente grande fue "Se telefonando", tema interpretado por Mina en su disco "Studio Uno 66", el quinto más vendido en Italia durante el año 1966. "Se telefonando" ha sido versionada por multitud de artistas desde entonces, destacando quizás la de 2008 de Neil Hannon de "The Divine Comedy", un artista claramente influenciado por la obra de Morricone.

Leer más: Ennio Morricone, seguidores "devastados" se despiden del "maestro"

Muy reseñables son también sus colaboraciones a lo largo de los años con el poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo y novelista brasileño Chico Buarque, con discos como "Per un pugno di samba" (1970), "Sonho de um Carnaval" (2000) y "De sa terra a su xelu" (2002).

En 1987, Morricone co-escribió 'It couldn't happen here' con Pet Shop Boys. Otras composiciones para artistas internacionales fueron "Libera l'amore" (1989) interpretada por Zucchero, "Love affair" (1994) por KD Lang, "Un canto' (1998) y " Conradian" (2006) por Andrea Bocelli, "Lost boys calling" (1999) con Roger Waters, "My heart and I" (2001) interpretada por Sting, "Argomenti" (2004) por Isobel Campbell, "Love song" (2006) por Amii Stewart y "I knew I loved you" (2007) por Celine Dion.

No acaban aquí las colaboraciones variopintas del maestro italiano, quien también se acercó al fado con Dulce Pontes en 'Focus' (2003) y al violonchelo con "Yo-Yo Ma" (2004). También se encargó de los arreglos de cuerda en 'Dear God Please Help Me', canción del álbum de Morrissey 'Ringleader of the Tormentors' (2006).

Un buen puñado de colaboraciones que demuestran la versatilidad y el perpetuo interés de Morricone por una música sin fronteras. Esto, unido a sus emblemáticas bandas sonoras, le han convertido en referente absoluto en el mundo del pop, con clara influencia en canciones de Muse o en la forma de componer de Alex Turner (sobre todo en "The Last Shadow Puppets"). Incluso Metallica lleva prácticamente toda su carrera abriendo sus conciertos con la banda sonora de "El bueno, el feo y el malo".

nrv