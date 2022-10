El Komander responde a críticas por los corridos “Belicones”

Fiel a su estilo, el culichi José Alfredo Ríos Meza, mejor conocido como Komander, llegó a su presentación al festival Multiverso. Ahí, respondió a las críticas a sus canciones que hablan de levantones, balazos, drogadicción, etc, pero que siempre han sido bien recibidas por sus seguidores.

“Siempre ha sido lo mismo, todo el mundo entiende que es música, todo el mundo entiende que si te gusta la vas a escuchar y si no te gusta, vas a hablar de que no te gusta. Es difícil hablar bien de algo que no te gusta, pero al final esto sólo es música”, dijo.

Irene Azuela asegura que el secreto para no exponer su vida privada está en las redes sociales o más específicamente, la vida sentimental. “No subiendo fotos al Instagram, ni declarándole amor a quién sabe quién porque luego se separan y te dicen: ‘¿qué pasó, no que lo amabas?’, dice la actriz entre risas, cuya red social está llena de recuerdos y momentos personales, como cuando visitó a su papá siendo positiva a Covid, cuando le salió una cana y los moretones de sus rodillas por su papel en una obra. “Estás en los huesos” y “son tan egocéntricas”, son algunos de los mensajes que recibe en este tipo de publicaciones.



Foto: Fernanda Rojas/El Universal

A Lunay ya le gustó el cine

Después de haber debutado en el cine con muy buena respuesta en la cinta de Eugenio Derbez “El Valet”, protagonizada por Vadhir Derbez, Jeniffer Osorio Moreno, mejor conocido como Lunay quiere seguir por esta ruta fílmica, sin hacer a un lado sus logros en la música, donde alcanzó popularidad con el remix de temas como “Soltera” con Daddy Yankee y Bad Bunny. “La gente ya me conoce por esa película de Eugenio Derbez, un gran, gran actor de México, pero que no crean que ahí se va quedar, esperemos que sigan más y más proyectos en la pantalla grande”, nos dice.



Foto: Archivo El Universal

