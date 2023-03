El increíble cambio físico de Francisca en el último año

En julio de 2021, Francisca Méndez-Zampogna (como ha querido la presentadora que la llamen luego de dejar atrás el apellido Lachapel) dio a luz a Gennaro Antonino, su único hijo hasta el momento con el empresario Francesco Zampogna. Casi un año después, la exreina de belleza se casó por iglesia con el hombre de negocios.

Para recuperar su peso normal tras convertirse en mamá, la ganadora de “Nuestra Belleza Latina 2015” (Univision) se propuso seguir un estilo de vida saludable, con una dieta especial y actividad física de alto rendimiento. Así es como en varias oportunidades, ha compartido con sus más de 4.2 millones de seguidores en Instagram, algunas postales de sus entrenamientos.



"Con tanto peso que gané con el embarazo de Gennaro yo de verdad que en un momento pensé que nunca iba a recuperar mi peso ideal", ha sido parte de las declaraciones que Francisca ha dado a través de las redes sociales en varias oportunidades. “Mucha disciplina" y los suplementos “Yes You Can!” le han permitido perder casi 30 kilos.



Quien ha sido parte fundamental de este proceso es Alejandro Chabán, quien además de ser su amigo es el CEO de “Yes You Can!”. “Lo seguía porque quería perder peso y me encantaba lo que él compartía en sus redes sociales y luego tuve la oportunidad de conocerlo en ‘Nuestra Belleza Latina’”, ha sido parte de la narración que compartió la integrante de “¡Despierta América”, sobre su mentor.



“Pero no fue hasta que nació mi bebé donde yo como que necesité ese amigo que siempre me ha echado la mano, que es mi amigo literal Alejandro, pero también con esta compañía maravillosa que él ha creado", agregó acerca del proceso que transitó de la mano del empresario. Además, aseguró que todo valió la pena: "Vi cómo pude bajar esas 67 libras que yo pensé que nunca me iba a quitar de encima".