Marc Anthony y la ex Miss Universo Dayanara Torres estuvieron casados desde el 2000 hasta el 2004. Como fruto de su relación nacieron Cristian y Ryan Adrian Muñiz.

Ryan Adrián Muñiz es el hijo menor de la pareja, quien tiene 19 años actualmente. Recientemente se confirmó que el joven padece la misma enfermedad que su madre, la modelo boricua Dayanara Torres.

¿Qué enfermedad padecen madre e hijo?

Dayanara Torres reveló que un día perdió el conocimiento. “Recuerdo a los nenes (Cristian y Ryan) para que llamaran al 911”, aseguró la Miss Universo. Incluso uno de sus hijos tuvo que ir en busca de unos vecinos porque eran tan pequeños que no sabían cómo llamar a emergencias.

“Tan pronto como llegue me metieron a emergencias me dieron un shot de esteroides y eso fue instantáneo. Fue como volver a vivir”, aseguró Dayanara Torres. Incluso la modelo asegura que no sale de su casa si no tiene su inhalador con ella.

“He estado en eventos y miró la cartera y si no lo encuentro me tengo que ir”, dijo Torres. Lo que madre e hijo padecen es asma. “Tiene sus inhaladores en las escuelas, en la oficina y si se ponía mal, yo le decía que levantar los brazos y que se tranquilizara, le digo que si le da en casa de alguien que suba los brazos eso abre el pecho, en lo que uno encuentra lo que hay que hacer”, continuó Dayanara.

¿Qué es el asma?

El asma es una afección en la que las vías respiratorias se estrechan e hinchan, lo que puede producir mayor mucosidad. Esto puede dificultar la respiración y provocar tos, un silbido (sibilancia) al exhalar y falta de aire.

Para algunas personas, el asma es una molestia menor. Para otras puede ser un problema considerable que interfiere en las actividades cotidianas y que puede producir ataques de asma que pongan en riesgo la vida. El asma no tiene cura, pero sus síntomas pueden controlarse.